İşte 'Evet'te rekor kıran ilçe

Resmi olmayan sonuçlara göre Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Evet oylarında Türkiye rekoru kırdı.
Daha önceki seçimlerde rekor kıran Adıyaman Sincik'te Yüzd 96,32 Evet çıkarken Harran'da yüzde 97,27 Evet oyu çıktı
Resmi olmayan sonuçlara göre Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Evet oylarında Türkiye rekoru kırdı.
Daha önceki seçimlerde rekor kıran Adıyaman Sincik'te Yüzd 96,32 Evet çıkarken Harran'da yüzde 97,27 Evet oyu çıktı
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