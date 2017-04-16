İşte 'Evet'te rekor kıran ilçe

Türkiye için tarihi referandumda sonuçları açıklandı, rekor Evet oyu ise Şanlıurfa Harran'dan geldi.

İşte 'Evet'te rekor kıran ilçe
Eklenme: 16 Nisan 2017, 19:27

Resmi olmayan sonuçlara göre Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Evet oylarında Türkiye rekoru kırdı.

Daha önceki seçimlerde rekor kıran Adıyaman Sincik'te Yüzd 96,32 Evet çıkarken Harran'da yüzde 97,27 Evet oyu çıktı

 
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