İşte 'evet' oylarının rekor kırdığı il!

Türkiye sandık başına gidip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasa değişikliğini oyladı. Açılan sandık oranını yüzde yüze yaklaştığı Bayburt rekor evet oy oranına imza attı.

İşte 'evet' oylarının rekor kırdığı il!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 18:14

Açılan sandık oranının yüzde 95'e ulaştığı anda Bayburt'un referandum oylamasından yüzde 81,78 evet, yüzde 18,22 hayır oranı çıktı.

 
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