İşte 'evet' oylarının rekor kırdığı il!

Açılan sandık oranının yüzde 95'e ulaştığı anda Bayburt'un referandum oylamasından yüzde 81,78 evet, yüzde 18,22 hayır oranı çıktı.
Eklenme: 16 Nisan 2017, 18:14
Açılan sandık oranının yüzde 95'e ulaştığı anda Bayburt'un referandum oylamasından yüzde 81,78 evet, yüzde 18,22 hayır oranı çıktı.
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