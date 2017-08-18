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İşte eşini düşünen fedakar bir erkek!

Sel sularından eşini korumaya çalışan bir vatandaşımız kameraya böyle yansıdı...

18 Ağustos 2017 Cuma 13:57
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 13:57
  1. eşini düşünen fedakar erkek
  2. sel suları
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