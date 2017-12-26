İşte Erdoğan'ın Sudan'dan istediği ada!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'e özellikle rica ettiğini belirterek, "Port Sudan'a geçtik, oradan Adaya (Sevakin Adası). Orada TİKA'nın yapmış olduğu Hanefi ve Şafii mescidlerinin, camilerinin restorasyonu var. 'Bu adayı bize tahsis etseniz de tamamiyle şöyle bir restore etsek, bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek' dedim." dedi.

Erdoğan, Dostlar Meclisi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen "Türkiye-Sudan İş Forumu"nda, Türk ve yabancı iş adamlarına hitap etti.

"SEVAKİN ADASI'NI BU HALDE GÖRMEK BİZLERİ ÜZDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ziyaretinin anlamına ve önemine yaraşır bir şekilde gerçekten dolu dolu geçtiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şimdi burada Hanefi Cami yapıldı, Şafii Cami de yapıldı, gümrük ile ilgili bölümde yapıldı. Fakat Sevakin Adası'nı bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek.' dedim. Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi. Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız; Siz, geldiniz, buraları yerle bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir etmeniz bizim sakalımızı tıraş etmeye benzer. Ama unutmayın ki şimdi biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz. Gerisi var, gerisini söylemiyorum."

UMREYE GİDENLER UĞRAYABİLİR

Ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesinde ahdi zeminin büyük önem taşıdığına işaret eden Erdoğan, ziyaretleri vesilesiyle Türkiye'den umreye gitmek isteyenlerin Sevakin Adası'na uğrayacaklarını, tarihi yerleri gezeceklerini ve oradan da gemiyle Cidde'ye geçeceklerini bildirdi. Buna "Paket Turizm" denildiğini dile getiren Erdoğan, "Bu, halklarımızın da kaynaşmasını getirir ve tarih yeniden dirilir." ifadesini kullandı.

AA