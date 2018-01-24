İşte Erdoğan'ın okuduğu şiirin tamamı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhtarlar Toplantısı'nda şair-yazar Abdurrahim Karakoç'un 'Vatan ve Biziz' şiirinin bazı kıtalarını okudu. İşte o şiirin tamamı...24 Ocak 2018 Çarşamba 16:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhtarlar Toplantısı'nda şair-yazar Abdurrahim Karakoç'un 'Vatan ve Biziz' şiirinin bazı kıtalarını okudu.
İşte o şiirin tamamı...
Vatan ve biziz
Uludağ, Erciyes, Ağrı, Süphan’a
İnersen-çıkarsan, bu vatan senin.
Sivas’tan Hatay’a, Ağrı’dan Van’a
Şefkatle bakarsan, bu vatan senin.
İmzan varsa tarihinde dününde
Set oldunsa düşmanların önünde
Milleti kahreden acı gününde
Gözyaşı dökersen, bu vatan senin.
Sütü bozuklar zamanla el olur
Her kavgada yiğitlere gel olur
Yanan yüreklere ırmak sel olur
Çağlayıp akarsan, bu vatan senin.
Şura ıssız şura sapa demenden
Susuz kıraç dere tepe demeden
Keşan Kangal Dinar Hopa demeden
Hasretlik çekersen, bu vatan senin.
Korudunsa kursun dahi yiyerek
Sevmişsindir düşünerek duyarak
Çıplak yerler yeşillensin diyerek
Bir fidan dikersen, bu vatan senin.
Öp kokla dağların her çiçeğini
Ve sonra ıhlamur nar çiçeğini
Madalya yerine kır çiçeğini
Göğsüne takarsan, bu vatan senin.
Slogana kanıp binme dolmuşa
Ayırt eyle kim firavun, kim Musa
Avrupa’ya bel bağlayan deyyusa
Canını sıkarsan, bu vatan senin.
Dönme dolaplar ile ülfetin yoksa
Çıkarcı putlara hürmetin yoksa
Gam değil; makamın servetin yoksa
Zilleti yıkarsan, bu vatan senin.
Yukarı katlara inanma sakın
Nakışlı sözlere aldanma sakın
Uyanma vaktidir kurtuluş yakın
Nizama sokarsan, bu vatan senin.
Ne demek ikilik ne demek hizip
Bazen itaatten; intikam cazip
Karanlık zatları hizaya dizip
İmiğin sökersen bu vatan senin.
Anadolu Türk’ün olduğu gibi
Fatih’in Bizans’ı aldığı gibi
Okların kalkanı deldiği gibi
Bir ateş yakarsan, bu vatan senin.
Soylu bir akına çıkmak var yine
Sarıl var gücünle din-i mübine
İrfan tohumunu yurt zeminine
Yılmadan ekersen, bu vatan senin.