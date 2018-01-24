İşte Erdoğan'ın okuduğu şiirin tamamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhtarlar Toplantısı'nda şair-yazar Abdurrahim Karakoç'un 'Vatan ve Biziz' şiirinin bazı kıtalarını okudu.

İşte o şiirin tamamı...



Vatan ve biziz



Uludağ, Erciyes, Ağrı, Süphan’a

İnersen-çıkarsan, bu vatan senin.

Sivas’tan Hatay’a, Ağrı’dan Van’a

Şefkatle bakarsan, bu vatan senin.

İmzan varsa tarihinde dününde

Set oldunsa düşmanların önünde

Milleti kahreden acı gününde

Gözyaşı dökersen, bu vatan senin.

Sütü bozuklar zamanla el olur

Her kavgada yiğitlere gel olur

Yanan yüreklere ırmak sel olur

Çağlayıp akarsan, bu vatan senin.

Şura ıssız şura sapa demenden

Susuz kıraç dere tepe demeden

Keşan Kangal Dinar Hopa demeden

Hasretlik çekersen, bu vatan senin.

Korudunsa kursun dahi yiyerek

Sevmişsindir düşünerek duyarak

Çıplak yerler yeşillensin diyerek

Bir fidan dikersen, bu vatan senin.

Öp kokla dağların her çiçeğini

Ve sonra ıhlamur nar çiçeğini

Madalya yerine kır çiçeğini

Göğsüne takarsan, bu vatan senin.

Slogana kanıp binme dolmuşa

Ayırt eyle kim firavun, kim Musa

Avrupa’ya bel bağlayan deyyusa

Canını sıkarsan, bu vatan senin.

Dönme dolaplar ile ülfetin yoksa

Çıkarcı putlara hürmetin yoksa

Gam değil; makamın servetin yoksa

Zilleti yıkarsan, bu vatan senin.

Yukarı katlara inanma sakın

Nakışlı sözlere aldanma sakın

Uyanma vaktidir kurtuluş yakın

Nizama sokarsan, bu vatan senin.

Ne demek ikilik ne demek hizip

Bazen itaatten; intikam cazip

Karanlık zatları hizaya dizip

İmiğin sökersen bu vatan senin.

Anadolu Türk’ün olduğu gibi

Fatih’in Bizans’ı aldığı gibi

Okların kalkanı deldiği gibi

Bir ateş yakarsan, bu vatan senin.

Soylu bir akına çıkmak var yine

Sarıl var gücünle din-i mübine

İrfan tohumunu yurt zeminine

Yılmadan ekersen, bu vatan senin.