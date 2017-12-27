İşte Erdoğan'ın istediği adaya yapılacak ilk proje

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde 'inşa ve ihya' edilmesi için bir süreliğine Türkiye'ye tahsis edilmesinin istediği Sevakin Adası için Sudan'dan bir açıklama daha geldi.

ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİN BAKIMININ YAPILABİLECEĞİ LİMAN

Reuters'ın haberine göre Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour, Türkiye'nin Sevakin Adası'nda askeri ve sivil gemilerin bakımının yapılabileceği bir liman inşa edeceğini duyurdu.

Gandour, liman anlaşmasının toplamda 650 milyon dolar değerindeki birkaç anlaşmadan biri olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki anlaşmanın, herhangi bir askeri işbirliği ile de sonuçlanabileceğini söyledi.