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İşte Erdoğan'ın istediği adaya yapılacak ilk proje

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle bir süreliğine Türkiye'ye tahsis edilecek olan Sevakin Adası'na yapılacak olan ilk proje belli oldu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:52
İşte Erdoğan'ın istediği adaya yapılacak ilk proje

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde 'inşa ve ihya' edilmesi için bir süreliğine Türkiye'ye tahsis edilmesinin istediği Sevakin Adası için Sudan'dan bir açıklama daha geldi.

ASKERİ VE SİVİL GEMİLERİN BAKIMININ YAPILABİLECEĞİ LİMAN

Reuters'ın haberine göre Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour, Türkiye'nin Sevakin Adası'nda askeri ve sivil gemilerin bakımının yapılabileceği bir liman inşa edeceğini duyurdu.

Gandour, liman anlaşmasının toplamda 650 milyon dolar değerindeki birkaç anlaşmadan biri olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki anlaşmanın, herhangi bir askeri işbirliği ile de sonuçlanabileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 11:52
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Sevakin Adası
  3. Sudan
  4. İbrahim Ghandour
  • Cengaver ArslanCengaver Arslan57 dk önce
    Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın çok seviyorum , Allah yar ve yardımcısı olsun .
  • çat cevapçat cevap1 sa önce
    Öküz yunan işgal etmedi 12 adayı geçici olarak italyaya verdiler sonra tekrar verelim dediler senin gibi kafasız olan ismet inönü yok sizde kalsın dedi Lozan antlaşmasıylada gökçeada ve bozcaada hariç bütün ege adalarını yunanistana veren lozana imza atan da aynı senin gibi kafasız olan ismet inönü verdi şimdi sırf cumhurbaşkanı düşmanlığından b...k ağzınla yorum yapıyorsun
  • Ulkucu erdalUlkucu erdal1 sa önce
    Onu ch p ve İnönü halletsjn
  • Türk milleti Türk milleti 1 sa önce
    Tokide gider bir orası kalmıştızaten beton yığınıyapılmadık
  • AlexAlex1 sa önce
    .... sen önce chp ili bi konuş niye satmışlar ne zaman geri alacaklarmış ada satışından elde etdikleri paralar nerde imiş ....
  • Gurkan KurtGurkan Kurt1 sa önce
    Kesinlikle katiliyorum. Para karsiligi vermistir o yuzden sesi cikmiyordur..
  • ahmet hikmet yamanahmet hikmet yaman1 sa önce
    yunan adalarını bizim yaltak partimiz CHP hediye etti yunana şirin gözükmek için o müslüman ülke fıransanın elinden almış adayı bizde zamanı geldinde ülkemiz güçlendinde ozaman recep tayip gibi liderimiz olursa ozaman alırız o adaları o sudandaki adada Osmanlı'nın adası sudanda bizim Osmanlı'dan kardeşlerimiz
  • SeyyahSeyyah1 sa önce
    Deden sattı ya git ondan iste
  • Murat muratMurat murat1 sa önce
    İlkin Yunan'ın işgal ettiği adaları kurtarsın sonra diğer adaları konusuruz

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