Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda sürpriz konuklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vereceği resepsiyon milletle buluşmaya sahne olacak. Resepsiyona siyaset, sanat, iş ve spor dünyasından isimler, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davranışlarıyla tüm Türkiye'nin yüreğini ısıtan isimleri ve başarı hikayesi yazan vatandaşları da unutmadı.

Resepsiyonun davetlileri arasında Bursa'da hamile eşi için kopardığı erik ve kayısının parasını ağaca asan minibüs şoförü Soner Kaya ile anne keçi ve yavrusunu sırtlayan "Rizeli Heidi" Hamdu Sena da yer alıyor. Zonguldak'ta bindikleri otobüste "kirlenmesin" diye koltuğa oturmayan madenciler ve engelli yeğenine 40 yıldır annelik yapan Pakize Memiş, Külliye'de ağırlanacak. Malatya'da temizlik işçisi olarak çalıştığı tekstil fabrikasında iplik üretiminden makinelerin bakımına kadar her şeyi öğrenerek, kumaş fabrikası kuran Şehriban Şahin de 29 Ekim resepsiyonunun davetlileri arasında bulunacak.

RİZELİ HAMDU SENA TOMİ'Sİ İLE DAVETLİ

Resepsiyona, yeni doğum yapmış keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeği Tomi'nin sırtındaki okul çantasına koyarak barınağa götüren 12 yaşındaki Rizeli Hamdu Sena Bilgin, köpeği Tomi ile davet edildi. Hamdu Sena Bilgin, babası ile birlikte gideceği Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye olarak yaylada ürettikleri organik tereyağı götürecek. Sena, Erdoğan'dan yaylalarına yol yapılması ve hayvanlara eziyet edenlerin daha ağır cezalar almasını isteyecek.

DRONE'CU MERT

Muş'ta toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen drone tasarlayan ortaokul öğrencisi Mert Delibalta da resepsiyona davet edildi.

HEM ÇİFTÇİ HEM GİRİŞİMCİ ANA-KIZ

Erdoğan'ın resepsiyona davet ettiği isimler arasında girişimciler de yer aldı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kuru inciri farklı şekilde kurutarak incir cipsini geliştiren anne-kız girişimciler Semra ve Gizem Ünal da Külliye'ye davet edilenler arasında. Eşinin yol kenarındaki tezgâhta satamadığı yaş incirleri, ince ince dilimleyip kurutarak değerlendiren anne-kız girişimciler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'nden 30 bin lira hibe almıştı.

PATRON ŞEHRİBAN

Malatya'da temizlik işçisi olarak çalıştığı tekstil fabrikasında iplik üretiminden makinelerin bakımına kadar her şeyi öğrenen ve daha sonra kumaş fabrikası kuran Şehriban Şahin resepsiyona davet edildi.

ELMAS YÜREKLİ MADENCİLER

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste "koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat eden madenciler de Külliye'de ağırlanacak. Ayrıca, bu davranışlarından ötürü madencilere incir ve mektup gönderen Aydın'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar da davet edildi. Madenciler ve onlara incir gönderen çocuklar Külliye'de buluşacak.

HAKKINI HELAL ET ABİ...

Erdoğan tarafından davet edilenler arasında Bursa'da meyve bahçelerinden geçerken hamile eşi için ağaçtan erik ve kayısı kopartan ve meyvelerin parasını ağaca asan minibüs şoförü Soner Kaya da yer aldı. Ağaca, 5 lira ile birlikte "Hayırlı bayramlar abi. Kayısı ve erikten aldık. Hakkını helal et. Eşim hamile..." notunu bırakan Kaya'ya Ahilik Beratı da verilmişti.

40 YILLIK ANA ŞEFKATİ

Çorum'da anne ve babasını kaybeden bedensel ve zihinsel engelli yeğeni Murat Memiş'in bakımını 40 yıldır tek başına üstlenen Pakize Memiş de resepsiyonun özel davetlileri arasında yer aldı.