İşte Erdoğan’ı ilk kutlayan lider

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

'HALK OYLAMASI SONUCU, HALKIN ERDOĞAN'IN POLİTİKALARINA DESTEĞİNİ İFADE EDİYOR'

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının başarılı geçmesi ve çoğunluğun değişikliklerin lehinde oy kullanması dolayısıyla Erdoğan'ı ve Türk halkını kutlayan Aliyev, halk oylaması sonucunun, 'halkın Erdoğan'ın politikalarına verdiği büyük destek' anlamına geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'e teşekkür ederken, liderler iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da tüm alanlarda başarıyla gelişeceğine vurgu yaptı.