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İşte Erdoğan’ı ilk kutlayan lider

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anayasa değişikliği referandum sonucunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk kutlayan isim oldu.

İşte Erdoğan’ı ilk kutlayan lider
Eklenme: 16 Nisan 2017, 22:10

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

'HALK OYLAMASI SONUCU, HALKIN ERDOĞAN'IN POLİTİKALARINA DESTEĞİNİ İFADE EDİYOR'

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının başarılı geçmesi ve çoğunluğun değişikliklerin lehinde oy kullanması dolayısıyla Erdoğan'ı ve Türk halkını kutlayan Aliyev, halk oylaması sonucunun, 'halkın Erdoğan'ın politikalarına verdiği büyük destek' anlamına geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'e teşekkür ederken, liderler iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da tüm alanlarda başarıyla gelişeceğine vurgu yaptı.

 
Etiketlererdoğanaliyevtebrik
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Hazır cevap

Yahu bir kes zırlamayı, yenildiniz hala zırlamaktan vaz geçmediniz. Birde şu Atatürk ün yakasından düşün. Sizin Atatürk le ne alakanız var, Bırakın yalanı dolanı, açıkça emperyalist işbirlikçi si olduğunuzu söylesenizde söylemesinizde bu millet sizi çok iyi tanıyor. EVETte bunun cevabıydı. Haydi anca gidersiniz.

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Hazır cevap

Yahu bir kes zırlamayı, yenildiniz hala zırlamaktan vaz geçmediniz. Birde şu Atatürk ün yakasından düşün. Sizin Atatürk le ne alakanız var, Bırakın yalanı dolanı, açıkça emperyalist işbirlikçi si olduğunuzu söylesenizde söylemesinizde bu millet sizi çok iyi tanıyor. EVETte bunun cevabıydı. Haydi anca gidersiniz.

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hulusi KARCI

EEE NE DEMİŞLER! TÜRK'ÜN TÜRK'TEN BAŞKA DOSTU YOKTUR. BUDA BUNUN AÇIK BİR GÖSTERGESİDİR.

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Malatyali

Senimi yapacakti

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BASKAN

git bir ogren bakiyim kim senin atan ingiliz mi, ermani yahudilari mi yoksa amarikali, Turkiyeyi butun sonra Turkler yonetcek sizin gibi yavsaklara 100 yill sumurdunuz, bundan sonra hak milletindir millet ne dese o dur yavrumm, yasasin yeni sistem yasasin yeni millet.. Yasasin Turk Milleti

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Merhaba

:DDDDDD

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Ze8

Neyi tebrik ediyorsunuz doguda gariban okuma yazma bilmeyen insanlarimizi kandirdiniz bati kesiminde hayir tirmanista neyin pesindesiniz ATAM ICIN NOBET BITMEDI ATAM SAYESINDE BU TURKIYE OLDU NEYIN ZAFERINI KUTLUYORSUNUZ ULKEYI ISGALDENMI KURTARDINIZ SAVASAMI GIRDINIZ KANMI DOKTUNUZ ANCAK SEHITLER VERDIRDINIZ GARIBANLARDA SURIYELILERI SOKTUNUZ BU ULKEYE NEYIN ZAFERI BU OLMEDIK BURDAYIZ ATAM ICIN ZAFER ATAMIN

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Omer

Karisini nasil yardimici atayacagi hakkinda tuyolar vermistir herhalde.

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Orhan

Azerbaycan sen cansin

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Atif

YAKİŞİR REİDİME

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HALİL CİHANGİRDEMİRKAYA

EVET....EVET...EVET...MILLETREFERANDUMUNMAHİYETVE EHEMMIYETINI İDRAKETTIKÇE% 52%60 %70 EDOGRUYÜKSELECEKİNŞAALLAH

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Ali metehan

Cunku Turkun Turkten Baska Dostu Olmamis Ve Olmayacaktir...

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Ülkücü muzo

Biraz önce ozan arifin kassetlerini cöpe attim bence sizde attin Alpaslan Türkes ile hiç bir alakasi yokmus bizi kandirmis yasiklar olsun twitter den hayirci oldunu açiklamis

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