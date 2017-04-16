İşte Erdoğan ile o ırkçı lider arasındaki fark

Hollanda'da ırkçı Geert Wilder’in geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde oy kullandığı anın görüntüsü ile bugün yapılan referandumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy kullandığı anın görüntüsü karşılaştırıldı.

İşte Erdoğan ile o ırkçı lider arasındaki fark
Eklenme: 16 Nisan 2017, 15:22

Hollanda'da ırkçı Geert Wilder’in geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde oy kullandığı anın görüntüsü ile bugün yapılan referandumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy kullandığı anın görüntüsü birçok gerçeği ortaya koyuyor.

Irkçı lider Wilder’in fotoğrafında görüldüğü gibi sözde demokrasinin beşiği Hollanda’da Wilder, tek başına ve etrafındaki korumalar eşliğinde oy kullanırken, bir diğer fotoğrafta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin içinde vatandaşlarıyla kucaklaşarak oy kullanıyor.

 
EtiketlerGeert WilderRecep Tayyip ErdoğanHollanda
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