İşte Erbakan Hoca'nın imzasındaki büyük sır!

28 Şubat darbesiyle hükümeti devrilen ve 2011 yılında hayatını kaybeden Saadet Partisi'nin merhum lideri Prof. Dr. Necmeddin Erbakan ve imzası ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı.Büyük mücahid olarak anılan Erbakan Hoca'nın imzasıyla ilgili yapılan yorumlarda, önce İsrail bayrağıyla ilgili bilgiler veriliyor. Erbakan'ın imzasında da aynı çizgilerin olduğunu görselde; Erbakan'ın imzasıyla, " Allah'ın izniyle, ben yaşadığım müddetçe size Büyük İsrail'i kurdurtmayacak, dünya'yı sömürmenize izin vermeyeceğim" mesajı verdiği belirtiliyor. İşte imzadaki o müthiş bağlantı...
28 Şubat darbesiyle hükümeti devrilen ve 2011 yılında hayatını kaybeden Saadet Partisi'nin merhum lideri Prof. Dr. Necmeddin Erbakan ve imzası ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı.Büyük mücahid olarak anılan Erbakan Hoca'nın imzasıyla ilgili yapılan yorumlarda, önce İsrail bayrağıyla ilgili bilgiler veriliyor. Erbakan'ın imzasında da aynı çizgilerin olduğunu görselde; Erbakan'ın imzasıyla, " Allah'ın izniyle, ben yaşadığım müddetçe size Büyük İsrail'i kurdurtmayacak, dünya'yı sömürmenize izin vermeyeceğim" mesajı verdiği belirtiliyor. İşte imzadaki o müthiş bağlantı...