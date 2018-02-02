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İşte en düşük işsizlik maaşı

2017 yılında zam yapılan işsizlik maaşı, Damga Vergisi düşüldükten sonra en düşük 805.63 lira en yüksek ise 1611.28 lira oldu.

02 Şubat 2018 Cuma 10:14
İşte en düşük işsizlik maaşı

2018’de işsiz kalan bir çalışanın 10 ayda alacağı para maksimum 16 bin 112 lira olacak. Sigortalı çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar.

3 YILDA 600 GÜN

Maaş için işsiz kalmadan önceki 120 gün aralıksız sigorta priminin ödenmiş olması şart. Ayrıca, işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olmalı. En az 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay, 1080 gün prim ödeyene 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor.

BAŞVURU NEREYE?

İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ İşkur’a başvurmak şart. Bu süreyi geçirmemek hak ettiğiniz parayı tam olarak almanız demek. Bu süreyi ne kadar geçirirseniz alacağınız para o kadar azalacak. İşsizlik maaşı alırken, devlet destekli sağlık hizmeti alınabiliyor. ‘iskur.gov.tr’ adresinden de başvuru yapılabilir. Bunlara ek olarak e-Devlet üzerinden de başvuru talebi iletilebiliyor.

HESAP NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları (brüt maaşı) dikkate alınıyor. Maaş aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini (1611 lirayı) geçemiyor.

HANGİ DURUMDA MAAŞ KESİLİR?

İşkur tarafından teklif edilen bir işi, haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin işsizlik maaşı kesilir. İşsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıtdışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin maaşı kesilir. İşsizlik maaşı alırken emekli maaşı almaya başlayanların maaşı kesilir.

ÖRNEKLER

Son 4 ayda maaşı değişmeyen ve her ay 3000 lira brüt ücret alan bir işçi, son 3 yılda 600-899 gün arasında prim ödemesi varsa 6 ay boyunca ayda 1190 lira işsizlik maaşı alır. Aynı primle asgari ücretliye ödenecek işsizlik maaşı 805 lira. 4000 lira brüt ücreti olup da son 3 yılda 1080 gün primi olan işsize ise 10 ay boyunca 1587 lira yani toplam 15 bin 878 lira ödeme yapılır.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 10:14
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