İşte Emperyalist sürtük' Edelman'ın kirli geçmişi!

Akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, kaleme aldığı “Emperyalist sürtük” başlık son yazısında, Bir dönem ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten ve Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yaptığı küstah açıklamada “Türkiye kontrolden çıktı.” İfadelerini kullanan Eric Edelman,’ın kirli geçmişini deşifre etti.

Edelman’ın kendinden sonraki büyükelçi John Bass ile birlikte gelmiş geçmiş en kötü, en başarısız, hatta en rezil Amerikan Büyükelçisi olduğunu söyleyen Kekeç, aynı zamanda bir terör kışkırtıcısı olduğunu da ifade etti.

'İKTİDAR POSTALAMAKTA GECİKTİ'

Dönemin ikdiarının Edelman’ı ülkesine postalayamadığını ve bir süre küstah ismin ABD tarafından geri çekildiğini belirten Kekeç, “Edelman, Musevi inancına sahipti. İnanç birlikteliği gereği, sık sık, İsrail devletine kol kanat geren açıklamalar yapıyordu. Tepki topluyordu ama tavrını değiştirme gereği duymuyordu. O sıralarda, ‘İsrail temsilcisi misin, Amerikan temsilcisi misin birader?’ sorusuna çok muhatap olmuştur.” dedi.

‘KELLE İSTEDİ’

Edelman’ın medyada çıkan ABD aleyhtarı haberler sonrası gazetelere ‘açık savaş’ ilan ettiğini ve insanlık dışı olaylar gündeme geldiğini hatırlatan Kekeç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesela, Ebu Gureyb cezaevindeki Amerikan işkencelerini belgeleyen (fotoğraflarla belgeleyen) bir gazeteye ikna (!) heyetleri gönderdi. Sonuç alamayınca, bir başka yabancı misyonu (İngiliz Konsolosluğu) devreye sokarak kelle istedi... Oradan da sonuç alamayınca, Türk dostlarının durumdan vazife çıkarmasını sağladı. Bir süre sonra o gazeteye bir dizi “polis baskını” gerçekleştirildi. Bu çalışmalar da sonuç vermeyince, daha sofistike (!) (daha rezil) bir yola başvurdu. O gazetenin internet sayfasını hack’letip, porno sitelerine bağladı (Porno sitelerine link verdi). Bu marifetini de, yine Türk dostlarını devreye sokarak haberleştirdi ve Hürriyet gazetesinde yayınlattı: “Ebu Gureyb cezaevindeki işkence görüntülerini yayınlayan o gazete, meğer porno siteleriyle ilişkiliymiş...”