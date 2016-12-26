İşte elma çayının mucizevi faydaları

Elma çayının faydaları arasında yüksek lif içeriği nedeniyle zayıflatması da sayılabilir. Zayıflamak isteyen, dengeli bir şekilde kilo vermek isteyen kişiler bu şifalı çayı tercih edebilirler. Özellikle zayıflamak isteyen bayanlar bu çayı içerek sindirim sistemini düzenleyebilir ve rahatlıkla kilo verebilirler.



İçinde bulunan pektin sindirim sistemini hızlandırır ve kabızlık sorununu ve hazımsızlığı giderir. Ayrıca içerdiği maddeler bağırsak parazitlerini bağlar ve bağırsak kanseri yani kolon kanserini önlemeye yardımcı olur.Prostat kanserine karşı da faydalıdır. Elma çayı kolon kanseri hücrelerinin yanında karaciğer ve akciğer kanseri hücrelerinin de büyümesini engeller. Akciğer faaliyetlerinin düzenlenmesi için de bu şifalı tüketmek büyük şifa sağlar. En çok bilinen faydalarından biri de kolesterolü önlemesidir. Genellikle faydaları arasında büyük önem taşıyan kolesterolü önleme etkisi ile vücuttaki yağ oranı dengelenir. Çayının yanında suyu da mide ve bağırsak faaliyetlerini düzenler. Ayrıca tarçınlı çayı ve limonlu çayı, tarçın ve limon maddelerinin de faydaları ile ekstra şifa kaynağıdır. Eğer siz de sağlıklı bir şekilde zayıflamak, çeşitli kanser hastalıklarına karşı korunmak ve vücut direncinizi yaklaşan kış aylarına ve soğuk havalara karşı korumak isterseniz mutlaka bu şifalı çayı tüketmeli ve elma çayı faydalarından yararlanmalısınız.

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği vardır. Göz sağlığını da korumaya yardım eder. Artrit rahatsızlığına iyi gelir. Kan şekerini düzenlemeye yardım eder. Felç geçirme riskini azaltır.

Hamilelikte Elma Çayının Faydaları



İçinde bulundurduğu vitaminler sayesinde birçok hastalığı önlediği gibi vücut gelişimine de yardım eder. İçerdiği vitaminler vücut direncini arttırdığı gibi cildin yenilenmesini ve güzelleşmesini sağlar. Özellikle bayanlar cilt güzelliğine önem vermeleri sebebiyle mutlaka elma veya elma çayı tüketmelidirler. Elma içinde dolayısıyla çayında bulunan yüksek flavonoid içeriği sayesinde bağışıklık sistemi güçlendiği gibi kansere karşı vücut direnci de arttırılır. Çayı yararlarının belirlenmesiyle ilgili yapılan bir çalışmaya göre kabuğu ve iç yüzeyi iki ayrı şekilde incelenmiştir. Çayı özellikle gebelik (hamilelik) sırasında annelerin ve doğumdan sonra bebeklerin de tüketmesi gereken şifa kaynaklarıdır. Çayı faydaları ile yapılan araştırmalarda birçok anne ve bebek incelenmiştir. Sonuçlara göre hamilelikleri sırasında bu şifalı çayı tüketen annelerin bebekleri astım hastalığına yakalanma riskini daha az taşımaktadırlar. Yine benzer araştırmalara göre elma suyu tüketen bebeklerin tüketmeyen bebeklere göre astıma %53 oranında daha az yakalandığı ortaya koyulmuştur.