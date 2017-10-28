İşte elektrik faturalarını düşürmenin yolları

Elektrik faturaları vatandaşın bütçesi nezdinde önemli bir yer tutuyor. Dikkat edilmediği takdirde yüklü elektrik faturaları ile karşılaşılması kaçınılmaz. Son dönemlerde piyasaya sürülen tasarruflu ampüller ve son teknoloji elektrikli ev aletleri, elektrik faturalarının şişkinliği biraz alsa da vatandaşın kendisinin alacağı önlemlerle de elektrik faturaları düşürülebiliyor.

İşte faturalarınızı azaltacak birkaç tavsiye…

LED AMPÜLLER KULLANIN

Yaşam alanlarında toplam elektrik tüketiminin büyük bir oranını aydınlatma oluşturur. Evlerde akkor ve halojen ampuller yerine LED ampuller kullanıldığı takdirde aydınlatma kaynaklı elektrik tüketiminde yüzde 80 oranında tasarruf sağlanabiliyor.

A+, A++, A+++ ÜRÜLERİ TERCİH EDİN

Kullandığınız beyaz eşyalarınızı seçerken A+, A++ ve A+++ ürünleri tercih etmek, uzun vadede elektrik faturalarına olumlu yönde etki edecektir. Bunun yanı sıra çamaşır ve bulaşık makinelerimizi kullanırken yıkayacağınız eşyaların özelliğine uygun programları seçmek, buzdolabımızı ısı kaynaklarından ve doğrudan güneş ışığı alan yerlerden uzağa yerleştirme elektrik faturalarının düşmesine katkıda bulunacaktır. Örnek olarak vermek gerekirse derin donduruculu bir buzdolabının günün 24 saati çalıştığı düşünüldüğünde aylık tüketiminin yaklaşık 28 TL olduğu görülür. Güneş olmayan noktada duvardan en az 10 cm uzaklıkta açık alana koyup, ürünleri önü açık şekilde yerleştirerek ayda yüzde 20’ye kadar tasarruf sağlamak mümkün oluyor.

KLİMADAN TASARRUF EDİN

Klimayı doğru kullanarak 3’te 1 oranında tasarruf yapabilirsiniz. Günde 4 saat çalışan bir klimanın ayda ortalama 134.4 kilovatsaat enerji harcadığı tespit edilmiştir. Bu da vergiler dahil, bugünkü birim fiyatlarla 55.37 TL’ya tekabül ediyor. Bu noktada tasarruf sağlayabilmek için oda sıcaklığını sabitlemek, ısıtma ve soğutma yapılan odaya dışarıdan hava girmesini engellemek gerek. Sadece burada yapılacak adımlarla yaklaşık yüzde 30’luk bir tasarruf sağlanabilir.

ALINACAK ÖNLEMLERLE YÜZDE 30 TASARRUF SAĞLANABİLİR

Klima, buzdolabı ve enerji tasarruflu ampuller ile aylık elektrik faturanızı yüzde 25-30 oranlarında düşürebilirsiniz.

Aylık 202 TL elektrik faturası ödeyen bir aile, elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak yüzde 30 civarında bir tasarruf elde ederek faturasını 143,37 TL’ye indirebilir. Aynı zamanda elektrikli aletlerimizle olan işimiz bittiğinde, elektrikli aletlerin priz ile bağlantısını keserek elektrik tasarrufu edebilirsiniz.

Kışın sıcak havanın dışarıya çıkmasını, yazın ise sıcak havanın içeriye girmesini engellemek için binaların dış cephelerine yapılacak mantolama işlemi ile enerji tasarrufu sağlanabilir.

ÜÇ ZAMANLI ELEKTRİK TARİFESİNE DİKKAT

Elektrik tüketiminizin büyük bir kısmını akşam 22.00’den sonra yaparak da tasarruf sağlayabilirsiniz. Özellikle çalışan aileler ve yüksek elektrik tüketimine sahip büyük işyerleri enerji tasarrufu için üç zamanlı elektrik tarifesi kullanımını tercih edebilir. Üç zamanlı elektrik tarifesinde tüketiciler elektrik tüketiminin en yoğun olduğu saatte en yüksek fiyattan, daha düşük olduğu saatlerde ise daha düşük birim fiyatlardan faturalandırılır. Bununla birlikte evinizde programlanabilir beyaz eşyalar varsa bu tarifeyi tercih ederek elektrik tüketim alışkanlıklarınızın büyük bir kısmını gece 22.00’den sonraya kaydırabilirsiniz.

SERBEST TÜKETİCİ OLMAK HAKKINIZ

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2017 yılı için serbest tüketici limitini yıllık 2.400 kilovatsaat olarak belirledi. Bu da aylık ortalama 82 TL’nin üzerinde elektrik faturası ödeyenlerin elektriğini istediği tedarik şirketinden avantajlı olarak alabileceği anlamına geliyor. Serbest tüketici limitinde, yani yıllık en az 2.400 kWh tüketimi olan bir abone, yüzde 5 indirimle yılda 25-30 TL’ye kadar bir fayda sağlayabiliyor. Serbest tüketici olmanın EPDK tarafından tanınan bir hak olduğunu ve enerji tasarrufu yapmak isteyen, ihtiyaçlarına uygun tarifelerle elektrik enerjisi almak isteyen herkesin bu hakkı kullanabildiğini unutmayın. Serbest tüketici limitlerinde olan herkes perakende elektrik satış şirketlerine giderek anlaşma yapabilir. Burada kampanyanın süresine göre çeşitli oranlarda elektrik indirimi ve farklı faydalar tüketiciye sağlanabiliyor.