İşte El-Bab şehitlerimizin isimleri!

El Bab'ta 14 askerimiz şehit oldu. Fırat Kalkanı harekatında El Bab'ta çıkan çatışmalarda şehit olan kahraman askerlerimizin isimlerini bu yazımızda sizlerle paylaştık. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) DAEŞ kontrolündeki El Bab kentine yönelik operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmalarda 14 askerimizin şehit olmasıyla, memleketlerine ateş düştü. İşte kahraman El-Bab şehitlerimizin isimleri!



İzmir'li El-Bab şehitlerimiz



Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Yavaş'ın, İzmir'deki babaevine acı haber ulaştı. Merkeze bağlı Gaziemir ilçesinde oturan 30 yaşındaki şehidin annesi Zeynep (54) ve emekli özel harekat polisi babası Süleyman Sırrı Yavaş'a (58) şehadet haberi, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin ardından şehidin babaevi ve sokağa Türk bayrakları asıldı, yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin kardeşi Nisa Garipoğlu (26), ağabeyinin Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığını ve bekar olduğunu belirterek, son olarak Ramazan Bayramı izninde bir araya geldiklerini, sık sık telefonla görüştüklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün Halep kentine bağlı El-Bab bölgesi yakınlarında 14 asker şehit olmuştu.









Kayseri'li El-Bab şehidimiz



Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in Kayseri'deki baba ocağında büyük üzüntü yaşanıyor. Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Suriye ve babası Ali Çelik'e şehadet haberi sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin duyulmasının ardından şehidin babaevi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli şehidin, 5 yıldır bu görevde bulunduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün Halep kentine bağlı El Bab bölgesi yakınlarında, aralarında Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in (29) de bulunduğu 14 asker şehit olmuştu.

Çanakkale destanını yazan 57. Alayın devamı olan 57. Komando Taburu El Bab'a girmeye hazırlanıyor. Sarıkamış'ta konuşlu 57. Komando Tugayı, adını, Çanakkale'de destan yazan 57. Alay'dan alıyor. Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştiren 57. Alay, Atatürk'ün “Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" talimatını alan ve canı pahasına mücadele ederek tamamı şehit olan kahraman bir Alay. Günümüzde Çanakkale Savaşında tüm askerlerini şehit veren bu alay bulunmuyor. Ancak alayın adı ve Çanakkale ruhu, 57. Komando Tugayı'nda yaşatılıyor.



Afyonkarahisar'lı El-Bab şehidimiz



Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay'ın asker kardeşi Ferhat Olcay, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesindeki babaevinde taziyeleri kabul ediyor. Kardeşinin şehadet haberini aldıktan sonra Afyonkarahisar'a gelen Ferhat Olcay, kardeşinin yasını tutuyor. Babası Ramazan Olcay ile taziyeleri kabul eden Ferhat Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Nisan'da askerliğinin başladığını ifade etti. Askerliğini Şırnak'ın Silopi ilçesine yaptığını anlatan Olcay, şunları söyledi:



"Olay günü ağabeyimi telefonla aradım, ulaşamadım. 3 farklı telefonu vardı, üçünü de aradım ama ulaşamadım. Daha önce her aradığımda hemen açıyordu. Cevap vermeyince bir şey olduğunu anladım. Sonra koğuşa istirahate çekilmiştim. Bir arkadaş geldi ve 'Yarbay, albay seni çağırıyor' dedi. Sonra anladım kardeşimle ilgili birşey olduğunu. Şehit olmadan 3 gün önce telefondan fotoğraf göndermişti bana, başka görüşemedik."



Acılarının büyük olduğunu dile getiren Olcay, "Ağabeyimin cenazesine gelirken komutanım, 'Gelme' dedi ancak ben kabul etmedim. Geri dönüp askerliğimi yapacağım' dedim." ifadelerini kullandı.



Bursa'lı El-Bab şehidimiz



Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerden 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serhat Demir'in, Bursa'daki babaevine acı haber ulaştı. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Fadime ve babası Bahri Demir'e şehadet haberi sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin duyulmasının ardından şehidin babaevi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli Yozgat doğumlu Demir'in, 3 yıldır bu görevde bulunduğu ve 3 ay önce evlendiği öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün Halep kentine bağlı El-Bab bölgesi yakınlarında 14 asker şehit olmuştu.





Türk Silahlı Kuvvetleri, bombalı araç saldırıları ile El Bab'ta 14 askerimizi şehit eden DEAŞ militanlarına havadan ölüm yağdırdı. 138 teröristin öldürüldüğü operasyonda DEAŞ'a ait birçok nokta uçaklar tarafından vuruldu. O anlar ise DEAŞ'lı teröristler tarafından görüntülendi.





Samsun'lu El-Bab şehidimiz



Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El-Bab şehrinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un Samsun'un Çarşamba ilçesindeki evine ateş düştü. Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk askerlerinin bulunduğu El- Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz da şehit düştü. Şehit olan uzman çavuşun acı haberi memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesine ulaştı. Şehit Kavuz'un ailesinin İstanbul'da olduğu öğrenildi.



Samsun Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Babbölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan, Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un cenazesi, yarın Çarşamba ilçesi Rıdvan Paşa Camisi'nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kumtepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilecektir. Şehidimiz bugün Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda askeri törenle karşılanacaktır" denildi.











