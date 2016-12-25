İşte düşen Rus uçağının son fotoğrafı

Yevgeniy Tolstov, Karadeniz üzerinde düşen uçağın yolcularından birisiydi. Uçak kalkışa geçmeden önce sosyal medyadaki hesabından bu fotoğrafı paylaşan Tolstov'un düşen uçakta hayatını kaybettiği sanılıyor.
Suriye’nin Lazikiye’deki Rus üssüne gitmek için yola çıkan Rus Savunma Bakanlığı’na ait uçak düştü. İçinde askerler, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu üyelerinin bulunduğu uçakta bulunan bir yolcu uçuştan Facebook’ta paylaşımda bulundu.
Uçakta bulunduğu düşünülen Rus televizyon kanalı NTV'nin ses kayıtçısı Yevgeniy Tolstov uçuştan önce Facebook hesabından uçağın böyle bir resmini yayınladı.
Yevgeniy Tolstov, Karadeniz üzerinde düşen uçağın yolcularından birisiydi. Uçak kalkışa geçmeden önce sosyal medyadaki hesabından bu fotoğrafı paylaşan Tolstov'un düşen uçakta hayatını kaybettiği sanılıyor.