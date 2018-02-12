Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte düşen helikopterin şehit pilotunun son sözü

Önceki gün Afrin'de düşen ATAK helikopterin pilotlarından merkeze gelen son sesin “yangın ikazı” olduğu öğrenildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:30
İşte düşen helikopterin şehit pilotunun son sözü

Görüntülerde yangın belirtisi olmadığı için helikopterin içeride alev aldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Uzmanlara göre yangının nedeni “kuyruk rotoru”na zarar veren arıza ya da hafif silahla gerçekleşen bir saldırı olabilir. Pilotlar Erdem Mut ile Mehmet İlker Kahraman’ın şehit olduğu olayın nedeni inceleme sonucunda netleşecek.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında önceki gün Afrin’de görev yapan bir ATAK helikopteri kırıma uğradı. Helikopterdeki iki pilot şehit düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘helikopterin düşürüldüğünü’ açıkladı. Başbakan Yıldırım ise helikopterin düşme nedeninin incelemeler sonucunda ortaya çıkacağını söyledi.

TSK’dan yapılan açıklamada, helikopterin kırıma uğradığı belirtilirken olayın kaza mı yahut düşürülme sonucu mu gerçekleştiğine dair bir bilgi verilmedi. ATAK’ın düşüş nedeni detaylı incelemeler sonrası belli olacak. Pilotun son sözleri ‘yangın’ ikazı yönünde oldu.

‘HAFİF SİLAH’ İHTİMALİ

Helikopterin düşme görüntülerini değerlendiren uzmanlar, arıza, düşme ya da düşürülme gibi her ihtimalin olabileceği bilgisini verdi. Eğer uçak düşürülmüşse bunun bir füze ya da ağır silahla değil hafif silahla vurulma sonucu gerçekleşmiş olabileceğini belirten uzmanlar, pilotun son sözünün yangın ikazı olmasının da helikopterde arıza yahut vurulma sonucu bir sorun olduğunu gösterdiğini belirtti. Kaynaklar, helikopterin bütünlüğünü koruduğu ve bir dış yangın görülmediğinden hareketle, kuyruk rotoru aktarma organlarının zarar görmüş olabileceğine işaret ediyor.

KUYRUK ROTORU GİDERSE...

Yangının, helikopterin uyarı sistemlerinin verdiği, dışarıdan görülmeyecek dahili bir yangına ilişkin ikaz olabileceğini aktaran kaynaklar, “Kuyruk rotoru gittiği zaman helikopterin indirilmesi çok zor oluyor. İmkansız değil ama zor. Tepenin arkasında hızlı bir alçalma görüyoruz ve bu da yangın ikazıyla birleştiğinde düşme nedeninin arıza yahut vurulma sonucu rotorda çıkan yangının kontrolü kaybettirmesi sonucu olabileceğine işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

NEDENİ BELLİ OLACAK

Olayın asıl nedeninin kırım raporunun sonucunda ortaya çıkacağını vurgulayan askeri uzmanlar, düşme nedeni henüz tam neden ortaya konulmadığı için ihtimallere yönelik açıklamaların çelişki olarak görülmemesi gerektiğini, her birinin olasılık içerdiğini kaydetti. Uzmanlar, “Helikopterin düşmesine yönelik tüm olasılıklar ifade edilmiş durumda. Şu anda görüntüler de bu olasılıkların her birinin var olduğunu gösteriyor. Gerçek neden ise, incelemeler sonucu ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek” yorumunda bulundu. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 07:30
  1. Afrin
  2. ATAK helikopteri
  3. şehit pilot

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da 'Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi'
    1. Almanya'da 'Birlik, Beraberlik ve..
    2. Teröristin çantasından çıkan..
    3. Londra'da havalimanında bomba bulundu!..
    4. Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup..
    5. Afrin'de şehit pilotun son sözleri bu..
    6. Saha testlerini başarıyla tamamladı
    7. Google, oyun sektörüne giriş yapmayı..
    8. Amazon'dan dev kargo hamlesi
    9. Dağda kaybolan iki çocuğu 4 saat sonra..
    10. CHP'li Altay HDP'nin terör şovunu..
    11. Tokatçı zabıta amiri hakkında flaş karar
    12. 'Yunanistan bu hareketle Türkiye'nin..
    13. Apple‘ın MacBook Air'i 2018 için gün..
    14. Edirne'de kar başladı
    15. Fren yerine gaza basınca göle uçtu
    16. "ABD çizdi Esed kazdı"
    17. Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale..
    18. Hükümet harekete geçti! Evi olmayan..
    19. İsrail ve İran arasında sular ısınıyor!
    20. Günün âyet ve hadisi
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor
    Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor