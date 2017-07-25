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İşte Dursun Özbek’in hayalindeki takım

Futbol direktörü Cenk Ergün’ü transfer temasları için yurt dışına yollayan başkan Özbek’in kafasındaki kadro belli oldu. Ancak bu projenin gerçeğe dönüşebilmesi adına 5 büyük transferin daha yapılması gerekiyor.

25 Temmuz 2017 Salı 11:04
İşte Dursun Özbek’in hayalindeki takım

Gomis, Belhanda ve Maicon transferleriyle gündemi sarsan, Sneijder’i yollayarak taraftarı karşısına alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hayalindeki kadroyu kurabilmek için futbol direktörü Cenk Ergün’e tam yetki verdi.

Gündemdeki isimlerin işini bitirmesi için Avrupa’ya gönderdiği Ergün’den sürekli rapor isteyen Özbek’in bu hayalini gerçekleştirmesi adına tam 5 büyük transferin daha yapılması gerekiyor. Plana göre sol kanat Arda’ya, sağ kanat Feghouli’ye, ön libero Fernando’ya, sol bek de Strinic’e teslim edilirken, eski Galatasaraylı savunmacı Denayer de Maicon’un göbekteki partneri olacak.

Ancak Galatasaray’ın bu oyuncuların yıllık maaşlarını 65 milyon Euro’luk Finansal Fair-Play limitine takılmadan nasıl gerçekleştireceği büyük merak konusu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 11:04
  1. Dursun Özbek
  2. Galatasaray
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