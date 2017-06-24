İşte dünyayı çıldırtan o konuşma!

Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik enerji ortaklığını güçlendiren Türk Akımı Projesi’nde ilk boru denize dün indirildi. Rusya’nın Anapa bölgesi açıklarında başlatılan Türk Akımı için kiralanan ve dünyanın en büyük denizaltı boru döşeme gemisi olan ‘Pioneering Spirit’e çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak boru döşeme faaliyetlerinin başladığını ifade etti.

TARİHİ BİR PROJE

Görüşmede Türk Akımı Projesi için büyük emek harcandığını aktaran “Bugünlere de kolay gelinmemiştir” diyen Erdoğan, “Türk Akımı Projesi, enerjinin uluslararası ilişkilerde bir çatışma sebebi değil, barış için birleştirici bir araç olması gerektiğini savunan dış politikamızın ve kazan-kazan anlayışımızın güzel bir sembolüdür. Bu proje, tarihi niteliktedir, kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. 2 bin 200 metre derinlikte sondaj yapılacak olan bu adım gerçekten çok çok önemli bir vasıf ve dünyanın ilki” şeklinde konuştu.



ÇITAYI YÜKSELTMELİYİZ

Erdoğan, “Değerli dostum sizinle bizim ortak bir özelliğimiz var. Bizler, çıtayı yükseltmeyi seven liderleriz. Zira ülkelerimizin, insanlarımızın ve ortak coğrafyamızın daha iyisini hak ettiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde, çok daha kapsamlı, çok daha büyük projelere de birlikte imza atacağız” diye konuştu.

AVRUPA’YA DA GAZ TAŞIYACAK

Görüşmede, Türk Akımı’nın inşasını öngören anlaşmanın geçtiğimiz eylül ayında imzalandığını anımsatan Putin, “7 aylık bir sürenin ardından inşa çalışmaları başladı. Türk-Rus işbirliğinin seviyesi, birçok ülkeyle olan işbirliği seviyesinden çok daha yüksek. Diğer ülkelerle yapılan çalışmalarda idari onay alma süreci yıllarca devam ederken, Türkiye ile bu süreçleri birkaç ay içinde tamamlıyoruz. Elbette bu, bizzat verdiğiniz doğrudan destek sonucunda gerçekleşiyor” dedi. Putin, Erdoğan’a Rus gazını Türkiye üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine sevk etmeye hazır olduklarını da söyledi.



AKKUYU MESAJI



Putin görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkiye’nin Rus şirketine çalışma izni vermesi sebebiyle teşekkür ederek, “Diğer konulardaki çalışmalarımızda da planlarımızı zamanında gerçekleştirmeyi umuyoruz, özellikle de nükleer santralin ilk bloğunu belirlenmiş tarihe kadar devreye sokacağız” diye konuştu.