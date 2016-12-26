İşte dünyanın ilk makina mühendisi!

İslâm dininin tebliğinden sonra Peygamber Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem işaret ve teşvikleriyle dinî ilimlerin yanında Fen ve Matematik gibi müspet ilimlere de büyük önem verilmiştir. İslâm dünyasında özellikle sistemli, özgün ve etkili çalışmaların 5. Abbasi Halifesi Harun Reşid devrinde hız kazandığı söylenebilir. İslâm âleminde yetişen ve bütün dünyayı etkileyen meşhur İslâm âlimleri de bu dönemde ortaya çıkmaya başlamışlardır. İslâm bilim ve teknolojisine yön veren sayısız şahsiyet içerisinden olan ve dünyanın ilk makine mühendisi olarak kabul edilen El Cezeri'yi sizlere tanıtıyoruz...

Cezeri (1136-1206)

Cezerî, dünya tarihinde bilgisayarların temeli olan sibernetiğin kurucusu olarak tanınır. Bilindiği gibi sibernetik; haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmidir. Bu ilim gerek insanlarda, gerekse makinelerde karşılıklı bilgi alışverişi, kontrol ve denge durumunu incelemekte ve bu sistemi geliştirmeye çalışmaktadır. Bu ilmin gelişmesiyle bugün elektronik beyinler ve otomasyon denilen sistemler ortaya çıkmıştır.



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