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İşte dünyanın en uzun cam köprüsü

Dünyanın en uzun cam köprüsü, Çin’in Hıbey eyaletinde tamamlandı.

24 Aralık 2017 Pazar 15:14
İşte dünyanın en uzun cam köprüsü


“China Daily” gazetesinin haberine göre, 488 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki zemini cam kaplı köprü, Pingşan ilçesindeki Hongyagu turistik alanında bulunan bir vadide yerden 218 metre yükseklikte inşa edildi.

Her biri 4 santimetre kalınlığındaki bin 77 cam panel kullanılarak yapılan, 70 ton ağırlığındaki köprünün iki gün sonra açılması planlanıyor.

Köprünün inşasından sorumlu Liu Çiçi, “Gök Köprü” olarak da isimlendirilen köprünün 2 bin kişiyi aynı anda taşıma kapasitesine sahip olarak tasarlandığı ancak köprüye tek seferde 500 kişinin çıkmasına izin verileceğini kaydetti.

Liu, “Köprünün yük taşıma kapasitesi, ülkenin standart köprülerinden 3,5 kat daha fazla yine de en fazla 500 kişiye müsaade edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 15:14
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