İşte dolara karşı, İslam Dinarı!

Türkiye, son birkaç aydır döviz kurunun yükselmesi ile hemen her gün yaşadığımız otomatik devalüasyon akıllara tarihi bir gerçeği getirdi. Siyasi iktidarın ekonomik sıkıntıyı atlatmak için halkı yastık altı dolarları bozdurmaya yönlendirmeleri ile uluslararası arenada alışveriş için yerli para birimlerini önermesi, siyasi tarihimizde çok önemli bir projeyi yeniden gündeme taşıdı.



Döviz kurunun yükselmesi ve neredeyse her gün yaşadığımız devalüasyon hatırlara tarihi bir gerçeği getirdi… Doların “sömürü çarkı”na karşı 1974 yılında ‘ortak para birimi’ fikrini projelendiren, Erbakan Hoca, ‘Yeni Bir Dünya’nın kurulmasının ise buna bağlı olduğunu söylemişti… Erbakan’ın, daha sonraki yıllarda İslam Dinarı adını verdiği ‘ortak para birimi’nin bir örneğini de yaparak 1994 yılında TBMM’de milletvekillerine göstermişti…



İSLAM ORTAK PAZARI İÇİN YAPTIRILMIŞTI...



Türkiye’nin dolar ile ekonomik savaşı sürerken, siyasi tarihimizde büyük atılımları gerçekleştiren Erbakan’ın projesi yine akıllara geldi. 1970’lerde fikir olarak ‘İslam Ortak Pazarı’ vurgusunu yapan Erbakan, 1990’lı yıllarda ise söz konusu ortak pazar için ‘1 Dinar’ın prototipini yaptırdı.



1970’LERDE SÖYLEDİ 90’LARDA ÖRNEĞİNİ YAPTI



Türkiye’de siyasi tarihin akışına yön vererek büyük bir başarıya imza atan ve 1974 ve 1997 yılında iktidar ortağı olarak adeta ülkeye çağ atlatan kalkınma ve milli ağır sanayiyi önceleyen Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın BM’ye karşı yeni bir dünyanın işaret fişeği olarak kurduğu D-8 projesinin ilk nüvesi 1974 yılında atılmıştı. 1997 yılında 8 İslam ülkesini bir araya getirerek siyasi oluşumu ete kemiğe büründüren büyük lider Erbakan, yıllar önce de bunun temellerini oluşturmak için çok büyük projeleri gündeme sunmuştu. İleri görüşlülüğü ve siyasi dehası ile Avrupa Birliği’nin daha Ekonomik Konsey olduğu dönemlerde ‘Ortak Para Birimi’ söylemi ile Türkiye ve İslam ülkelerine çıkış yolunu gösteren Erbakan, Türkiye’nin de AB’ye üyeliği çabalarına karşı çıkmış, başta gümrük birliği olmak üzere bir dizi uygulamaya da sert karşılıklar vermişti.



ERBAKAN’IN İSLAM DİNARI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ…





ATOM BOMBASINDAN ÇOK DAHA ETKİLİ



Erbakan, İslam Dinarı Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, elinde bulundurduğu ‘1 İslam Dinarı’nı dinleyicilere göstererek, bunun atom bombasından çok daha etkili olduğunu söylemişti.



D-8 ÜLKELERİNİ DİNAR İLE BİR ARAYA TOPLADI



Milli Nizam Partisi ile 1969 yılında siyasi hayatına başlayan Erbakan, öncelikle İslam ülkelerinin kendi aralarında bir araya gelerek ‘İslam Ortak Pazarı’nı kurmasını önermişti. Refah-Yol iktidarı döneminde D-8’lerin oluşumu için harekete geçen Erbakan, yıllar önce önerdiği İslam ülkeleri arasındaki ortak pazarın oluşması için de somut bir adım attı. 1 adet İslam Dinarı bastıran Erbakan, 8 ülkede bu parayı ülke liderlerine göstererek, büyük bir adımın atılmasını sağlamıştı.



Milli Nizam Partisi ile 1969 yılında siyasi hayatına başlayan Erbakan, öncelikle İslam ülkelerinin kendi aralarında bir araya gelerek ‘İslam Ortak Pazarı’nı kurmayı önermişti. Refah-Yol iktidarı döneminde D-8’lerin oluşumu için harekete geçen Erbakan Hoca, yıllar önce önerdiği İslam ülkeleri arasındaki ortak pazarın oluşması için de somut bir adım attı. 1 adet İslam Dinarı bastıran Erbakan, 8 ülkede bu parayı ülke liderlerine göstererek, büyük bir adımın atılmasını sağlamıştı.



HERKESİN MERAK ETTİĞİ DİNARIN ÖZELLİKLERİ



Erbakan, 1994 yılında TBMM kürsüsünde de bir örneğini yaptırdığı ‘1 dinar’ı tanıtmıştı. Vekillere, ‘İslam Ortak Pazarı’nın kurulması için bunun şart olduğunu söyleyen Erbakan, daha sonra 1997 yılında iktidara gelince de D-8’i kurmuştu. Erbakan’ın tanıtımını yaptırdığı para şu anda halen mevcut. Uzun yıllar Erbakan’ın özel kalem müdürlüğünde çalışan İbrahim Titiz’de bulunan ‘1 dinar’ı ilk defa biz görüntüledik.



ALLAH ALIŞVERİŞİ HELAL, FAİZİ HARAM KILDI



Özellikleri ile dikkatlerden kaçmayan ‘1 dinar’ın üstünde yazan metinler de çok anlamlı.Bakara Sûresi’nin 275’inci ayetinin ‘… Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı…’ bölümünün, paranın arka tarafında hem Arapça ve hem de İngilizce yazıldığı görülüyor. Paranın arka bölümünde ayrıca 22 karatlık altından imal edildiği ve 4,25 gram olduğu da yer alıyor. 1 dinarın ön tarafında ise Hicri Takvim olarak 1415 yani miladiolarak 1994 tarihi yer alıyor. Merak edilen para biriminin ön tarafında ayrıca Mescid-i Aksa’nın bir silüeti ve arkasında ışık huzmeleri de bulunuyor.



ERBAKAN’IN DÜNYAYA SUNDUĞU 5 AŞAMALI REFAH PROJESİ



Erbakan, İslam Dinarı projesi ile Müslüman ülkelerin öncelikle ekonomik olarak bir araya gelerek ortak bir pazar oluşturacağını ve ardından da aşama aşama yeni bir dünyanın temellerini atacağını yılarca söylemişti. Bunun için ilk şartın İslam Dinarı olduğunu bastıra bastıra bütün kesimlere aktaran Erbakan’ın ortaya koyduğu yeni bir dünyanın beş aşaması ise şu şekilde:



* Müslüman Ülkeler Ortak Pazar Teşkilatı ve Birliği (AB yerine)



* Müslüman Ülkeler Ortak Para Birimi (Dolar/Euro yerine)



* Müslüman Ülkeler Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM yerine)



* Müslüman Ülkeler Savunma İşbirliği Teşkilatı (NATO yerine)



* Müslüman Ülkeler Kültür İşbirliği Teşkilatı (UNESCO yerine)

Kaynak: Milli Gazete