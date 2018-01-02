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İşte dolar ve euroda yılın ilk rakamları

Dolar yeni yıla sakin bir başlangıç yaptı. Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 3.78-3.79 TL bandına oturdu.

02 Ocak 2018 Salı 12:02
İşte dolar ve euroda yılın ilk rakamları

Geçtiğimiz yıl yaptığı zirve yolculuğu ile adından sık sık söz ettiren dolar yılı yüzde 7,69 yükselişle 3,7940 liradan tamamlamıştı. Euonun satış fiyatı ise yüzde 22,48 artışla 4,5490 liraya ulaşmıştı.

Dolar ve euro yeni yıla sakin bir başlangıç yaptı. Yarınki enflasyon rakamlarını bekleyen piyasada yoğun bir haber akışı bulunmuyor.
Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 3.7840 TL'den el değiştirirken, euro 4.5470 TL oldu.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 12:02
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