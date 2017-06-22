İşte Doğan’ın ‘adalet’i

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı kaos yürüyüşüne en büyük desteği veren Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Kartel Medyası, 28 Şubat sürecinde haklarını arayan Müslümanlar’ın Ankara’da yaptıkları yürüyüş eylemini provokasyon olarak nitelemiş, eylemcileri fişleyerek cuntaya jurnallemişti. CHP’nin yürüyüşünü “adalet” kılıfı altında sunan Kartel’in, tam 20 yıl önce sıcak bir Temmuz gününde İmam Hatip Liseleri için başlatılan yürüyüşe karşı attığı kin, nefret ve iftira yüklü manşetleri kirli mazilerinden bugüne ışık tutuyor.

KAOS YÜRÜYÜŞÜNÜ POHPOHLUYORLAR

CHP’li Enis Berberoğlu’nun, FETÖ’nün MİT’e yönelik kumpas operasyonunun görüntülerini medyaya sızdırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada ‘casusluk’ suçundan hüküm giymesinin ardından CHP tarafından başlatılan kaos yürüyüşü, sızdıkları devlet kadrolarında yapılan tasfiyeler, tutuklamalar ve mali kaynaklarının kurutulması sonucu beli kırılan FETÖ’ye can suyu olmuş durumda. Ankara’dan İstanbul’a doğru başlatılan ve 8’inci gününe giren kaos yürüyüşü Doğan Medyası’nın desteğiyle devam ediyor. Hürriyet gazetesi provokatif yürüyüşü 15 Haziran’da “CHP’den adalet yürüyüşü”, 16 Haziran’da “25 günde 468 KM”, 17 Haziran’da, “Yürümek ne zamandan veri suç” manşetleriyle gündeme taşıdı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun kaos yürüyüşünü Gandi’nin İngiliz işgaline karşı başlattığı “tuz yürüyüşü”ne benzeten Hürriyet, eylemi yüceltici ifadeler kullanıyor. Kılıçdaroğlu’nu pohpohlayan bir diğer Doğan Medya gazetesi Posta ise 16 Haziran’da “Adalet istiyoruz” manşetiyle çıkarak yürüyüşe açıkça destek oldu. FETÖ’nün güdümündeki Cumhuriyet gazetesi ise, “Adalet yürüyüşü”, “Adalet için” manşetleriyle toplumun huzurunu bozma amaçlı kaos yürüyüşüne payandalık yaptı.

28 ŞUBAT’TA YÜRÜYÜŞ YAPANLARI BÖYLE HEDEF GÖSTERDİLER

Kartel medyası, 28 Şubat askeri darbe sürecinde, asıl adalet arayan mağdurlar için ise skandal yayınlar yapmıştı. Kesintisiz eğitim uygulamasıyla İmam Hatip Liseleri’nin önünün tıkanması ve orta kısmının kapatılmasına tepki gösteren binlerce vatandaşın Ankara’da yaptığı yürüyüş provokasyon olarak nitelendirilmişti. Kartel medyası, “Tehlikeli tahrik”, “Tahrikçiler sahnede”, “Kadınları öne sürdüler”, “İrtica başkentte” şeklindeki kirli manşetlerle ‘demokratik’ eylemi hedef almış, ellerinde sadece bayrak olan göstericilere yönelik polisin TOMA’larla müdahalesine alkış tutmuş, göstericiler fişlenerek hedef gösterilmişti. Kartelin kışkırtmasıyla harekete geçen 28 Şubat’ın brifingli yargısının kararıyla, eyleme katılan 66 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi tutuklanmıştı.

KİRLİ MANŞETLER

İşte bugün ‘adalet’ kılıfıyla sokakları karıştırmayı amaçlayan CHP zihniyetli Kartel medyasının 28 Şubat sürecindeki İmam Hatip yürüyüşüne karşı kin ve nefret dolu yayınları:

Hürriyet, 30 temmuz 1997:“Tehlikeli tahrik” manşetiyle çıkan gazetenin haberinde, “Kesintisiz eğitimi protesto için Ankara’da toplanan aşırı dinci gruplar, Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarının önüne giderek çirkin sloganlar attı.” ifadeleri kullanıldı. Ellerinde yalnızca ay-yıldızlı Türkiye bayrağı bulunan sakallı göstericilerin fotoğrafına geniş yer verilerek, “İşte 8 yıla karşı çıkanlar – Genelkurmay önünde taşkınlık yapan göstericilerden 55’i gözaltına alındı. Sakallı, takkeli şalvarlı göstericiler arasında terör örgütü İBDA-C militanları da vardı.” denildi. Eylemcilere ‘terör’ iftirası atılan kirli haberlerin birinde ise eylemciler arasında yer alan Recep Görmez adlı vatandaş, fotoğrafı çember içine alınarak şöyle fişlenmişti: “Önceki gösterilerde yeşil bayraklar açan göstericiler, bu kez takiyye yaparak sadece Türk bayrakları taşıdılar. Göstericiler arasında Sincan’da İnterstar muhabiri Işın Gürel’e saldıran Recep Görmez de vardı.” Hürriyet, “Genelkurmay’da öfke” başlığı altında ise şu ifadelere yer verdi: “Çember sakallı, şalvarlı, takkeli, kara çarşaflı bir grup göstericinin Genelkurmay’ın önünde, ‘Kafirlerin korkusu, Muhammed’in ordusu’ şeklinde atılan sloganlar öfke yarattı.”

Hürriyet, gazetenin iç kısmında da tam sayfa olarak yer verdiği eylemle ilgili, takkeli vatanaşların fotoğrafını “İBDA-C mitingde”, ellerinde Türk bayrağı yer alan çarşaflı ve sarıklı mütedeyyin insanların fotoğrafını “Sanki ortaçağ”, eylemde yer alan bir hanım direnişçinin fotoğrafını “Kadınları öne sürdüler” başlıklı haberlerle sayfasına işledi.

“Fiyasko eylem” başlıklı haberinin spotunda şu kışkırtıcı sözlere yer verildi: “Günlerdir hazırlandıkları ‘8 yıllık kesintisiz eğitime hayır’ gösterisi fos çıkan fanatik İslamcılar, gösteriyi tehlikeli bir provokasyona dönüştürdüler. ‘Kanlı’, ‘ölümlü’ tehdit sloganlarıyla yürüyen ve gazetecilere saldıran göstericilere polis çok nazik davrandı. Gösteriye RP milletvekilleri ve İBDA-C militanları da katıldı.”

Eylemcilere yönelik polisin TOMA’larla müdahelesine Hürriyet’in attığı başlık şöyle: “İrticaya mor su”

Günümüzde Kılıçdaroğlu’nun küçük çaplı yürüyüşünü sayfalarca işleyen ve ‘Adalet yürüyüşü’ manşetleriyle sunan Hürriyet’in İHL eylemine katılan binlere vatandaşla ilgili başlığı ise şu: “5 bini zor buldular”

YALAN, İFTİRA, HAKARET...

Milliyet, 30 Temmuz 1997: “Kara Salı” manşeti adan dönemin bir diğer Kartel gazetesi Milliyet, manşetinde, emniyet güçlerinin göstericilere saldırdığı esnada polisler tarafından tartaklanan gazetecinin fotoğrafını kullandı. Sonradan 5 polisin açığa alındığı söz konusu olayla ilgili eylemcileri sorumlu tutan gazete, “İmam hatip eyleminde gazetecilere çirkin saldırı. Sekiz yılı protesto eylemi tahrike dönüştü. Eylemciler orduyu ve medyayı hedef aldı, şeriat sloganları atıldı.” şeklinde yalan ifadelere yer verdi. “Tahrikçiler sahnede”, “Meclis’e yürüdüler”, “Hakaret sloganları” başlıklarının kullanıldığı gazetede Refah Partisi Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan’ın elinde bayrak bulunan fotoğrafın bayrak kısmı kesilerek vekil “sopa” sallıyormuş gibi bir algı oluşturuldu.

CASUS GAZETEDEN CUNTACI BAŞLIKLAR

Cumhuriyet, 30 Temmuz 1997: “İrtica başkentte” manşetiyle çıkan Cumuriyet “Askeri sloganla tahrik ettiler”, “Hasan Hüseyin Ceylan yol gösterdi” başlıklarını attığı haberinde şu ifadelere yer verdi: “RP ve şeriatçı basın kışkırttı. Binlerce gerici Ankara’yı basarak yasadışı gösteri yaptı. TBMM’ye kadar ulaşan kalabalığı izlemekle yetinen polisin gücü gazetecilere yetti.”

Cumhuriyet, 31 Temmuz 1997: “İrticaya ödün yok – Başbakan: 8 yıllık kesintisiz eğitim cumhuriyet tarihinin en büyük reformu.” “Göz yumuldu – CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, polisin irtica karşısında serçe gibi kaldığını söyledi. Demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, gericilere gösterilen hoşgörünün ‘şeriarçıların poliste yuvalandığının’ göstergesi olduğunu belirttiler.”

Milliyet, 31 Temmuz 1997: “Refah tahrik etti – Hükümet Ankara’daki kanlı olaylar için RP’yi suçladı: ‘Yalanla insanları sokağa döktüler’”



FARUK ARSLAN

