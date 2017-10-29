Hem güvenli, hem de daha ekonomik nasıl ısınılır?

İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları;

Isı yalıtım levhaları: Isı kayıplarının en fazla olduğu noktalar radyatör arkaları. Yapı marketlerden kolaylıkla temin edinilecek bu ısı yalıtım levhalarını radyatör arkalarına yerleştirerek önemli miktarda ısı kaybını kaybını önlemiş ve doğalgazda tasarruf sağlamış olursunuz.

Perdeler radyatörde bitmeli: Perdelerin radyatör üzerinde sonlandırılması gerek. Zemine kadar inip, radyatörün önünü kapatmamasına dikkat edilmeli.

Radyatörle koltuk mesafesine dikkat: Radyatör ile koltuk arasında 20-25 santim açıklığın olması lazım ki sağlıklı bir ısınma gerçekleşebilsin.

Her odada farklı ısı: Çocuk odalarını farklı sıcaklıkta yatak odalarını farklı sıcaklıkta tutabilirsiniz. Bunu ayarlabilmenin en sağlıklı yöntemi termostatik vanalar.

Havalandırma menfezi önemli: Hem verimli hem güvenli kullanım için havalandırma menfezleri son derece önemli. Kullanıcılar toz, soğuk, rüzgardan dolayı bunu kapatıyorlar. Bu da son derece tehlikeli.



Uzmanlara göre, güvenli kullanım için kombilere gaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında müdahale edilmemeli, yer değişikliği yapılmamalı.

DOĞALGAZIN METREKÜP FİYATI NE KADAR?

Enerya verilerine göre Ekim 2017 itibariyle ÖTV ve KDV hariç konutlar için doğalgazın metreküp fiyatı 0.79 kuruş olarak açıklandı.