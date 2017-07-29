İşte Diyanet İşleri Başkanlığı için adı geçen isimler

Başkan Görmez: “Yeri zamanı geldiği zaman teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için bir gayret içinde olacağım” açıklamasında bulundu.

Bu açıklamanın ardından muhtemel başkan adayları kamuoyunda gündeme gelmeye başladı.

Şu ana kadar sosyal medyada Diyanet'e ilgi duyanların muhtemel başkan adayları ise şu şekilde oldu:

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz. Edinilen bilgilere göre Müftü Yılmaz, böyle bir talebinin olmadığını dile getirdi.



İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Prof.Dr. Mürteza Bedir. İsmi her ne kadar sosyal medyada çıksada dekan Bedir'in de böyle bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı için İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Prof.Dr. Mürteza Bedir ile bir görüşme yaptı. Bu görüşme kamuoyunda sürpriz olarak değerlendirildi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Üyesi .Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile de bir ön görüşme yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı için fikir alış verilişinde bulunduğu görüşmede nasıl bir kararın çıkacağı merak konusu oldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Aşıkkutlu'nun ismi hem Ankara kulislerinde hem de sosyal medya büyük yankı uyandırdı. Başkan adayları içerisinde Sayın Erdoğan'ın görüştüğü isim olarak kayıtlara geçti.

Kulislerde ismi ön plana çıkan diğer bir aday ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal. Sayın Ünal'ın ismi son anda Ankara gündemine düştü. Külliye'de Başkan adayı olarak ismi anıldı.



Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşleyen. Müftü İşleyen'in Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmezce bir şekilde değerlendirileceği belirtiliyordu. Mehmet Görmez'in Diyanet'ten ayrılacak olması ile birlikte Müftü İşleyen'in Başkan adayı olarak ismi gündeme gelmiş ise de Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olacağı yüksek ihtimal.



Kamuoyunun Diyanet İşleri Başkanı adayı olarak konuştuğu isimler şimdilik bunlar. Şu an için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir iki güne kadar atamasını yapacağı Diyanet İşleri Başkanı için kesinleşmiş bir aday yok.Diyanet İşleri Başkanı'nın Resmi Gazetede ilan edilmesinden sonra kimin ne kadar isabet ettirdiği de böylece ortaya çıkmış olacak.

Sürprizlere açık bir atama olacak.