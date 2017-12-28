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İşte Diriliş Ertuğrul'un 101. bölüm fragmanı

3 kıtaya adaletle hükmeden Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul'un 101. bölüm fragmanı yayınlandı.

28 Aralık 2017 Perşembe 03:50
Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 03:50
  1. Diriliş Ertuğrul
  2. Diriliş Ertuğrul dizisi
  3. Diriliş Ertuğrul 101. bölüm
  4. Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı
  5. TRT
  6. Mehmet Bozdağ
  7. Ertuğrul Gazi
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