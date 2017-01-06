İşte devletin görüşeceği cemaatler

Bugüne kadar 30'a yakın cemaatle bir araya gelen Diyanet'in yakın zamanda 'Cemaatler Buluşması' düzenleyeceği belirtiliyor.

İşte devletin görüşeceği cemaatler
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:51
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Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ ve DAEŞ gibi örgütlere karşı uyarmak için 30 kadar cemaat ve tarikatla ön görüşme yaptı. Görüşmeler sonrasında beş ilke belirlendi. Ön görüşmelerin ardından Diyanet, 'Cemaat ve Tarikatlar Buluşması' düzenleyecek.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 'Cemaatler ve Tarikatlar Buluşması' düzenleyecek. Toplantı öncesinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz ve İSAM Başkanı Raşit Küçük'ten oluşan üç kişilik ekip, FETÖ ve DEAŞ gibi ögütlere karşı uyarmak için cemaat ve tarikat liderleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdi.

Diyanet'in şimdiye kadar görüştüğü tarikat ve gruplar şöyle:

Yazıcılar Grubu (Hayrat Vakfı), Nesil Grubu, 'Okuyucular' olarak bilinen Kurdoğlu Grubu, Hizmet Vakfı Grubu, Meşveret Grubu, Med-Zehra Grubu, Zehra Grubu, İhlas Nur Grubu, Arslanbey Eğitim ve Kültür Vakfı, Mustazaflar Cemiyeti, İhvan Cemaati, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV), Cerrahi Tekkesi ve Kubbealtı Grubu; Nakşibendi Tarikatı: İskender Paşa Cemaati, İsmailağa Cemaati, Menzil Cemaati, Norşin'de Şeyh Nurettin Mutlu, Şeyh Abdülkerim Çevik ile Şeyh Alamuddin, Şanlıurfa'da Şeyh İzettin Aksan, Erzincan'da Şeyh Muhammed Nayır; Süleyman Efendi cemaati

BEŞ İLKE

Gerçekleştirilen buluşmalarda Diyanet'in Cemaat ve Tarikatlardan istediği, olmazsa olmaz 5 ilke belirlendi. Belirlenen ilkeler şöyle:

1. Tekfir etmeyeceksin: Sadece kendini hak bilip, kendin gibi inanmayan, kendin gibi düşünmeyen ve kendin gibi yaşamayanları dinden çıkmakla suçlamayacaksın.

2. Ötekileştirmeyeceksin: Kendin gibi inanmayanı ve yaşamayanı ötekileştirmeyeceksin, azınlığa düşürmeyeceksin.

3. İslam'dan ayrılmayacaksın: İslam ilminden ayrılmayacaksın, İslam'ı kendine göre yorumlamayacaksın.

4. Şahısçı olmayacaksın: Şahısları hakikatin yerine ikame edemezsiniz, baki hakikatleri fani şahsiyetler üzerine bina edemezsiniz. Biz irademizi bir faniye teslim edemeyiz.

5. Şiddete karşı duracaksın: Kim olursa olsun şiddete başvurduğu zaman, toplum olarak, millet olarak hepimizi karşısında bulmalı.

 
EtiketlerDAEŞFETÖOPERASYONuyuşturucu operasyonuDiyanet'in Cemaat
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hayda

dostlar alışverişte görsün. bütün kurumları tekfirci sapıklarla doldur. havuz medyasına eli kalem tutan iti kopuk ne kadar mezhepçi yobaz varsa doldur 24 saat ayrımcılık mezhepçilik yapsınlarsonradacici çocuk ayaklarına yat, cemaatlerlegörüşecekmişte yesinler senin yalanlarını o cemaatler senden izinsiz wc ye bile gitmezler. onların ipinin kimin elinde olduğu herkesce malum.örnek AK İT denen nifak merkezi şimdiye kadar bir tane birleştirici islami ahlaka uydun haber yapmışmı . gerçi nifak ehlinden lağımdan başka bir şey beklemekte saflık.

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