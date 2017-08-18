İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!

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18 Ağustos 2017 Cuma 01:48
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 01:48
dev baraj
dev barajdan su tahliyesi
Deriner Barajı
Deriner Barajı su tahliyesi
Artvin
Ad Soyad
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