İşte deprem sigortası hakkında merak edilen her şey

Yalçın Taşbaşı- Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, deprem sigortalılık oranını yüzde 100’e çıkarmak hedefiyle düzenli abonelikleri olan tüm ev ve binalara sigorta yaptırma çağrısında bulunacaklarını belirterek “Uyarıya cevap vermeyenler, otomatik sigortalanacak” dedi.



İşte zorunlu deprem sigortası ile ilgili merak edilen sorular...

Zorunlu Deprem Sigortası nedir ?

Zorunlu deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) güvencesiyle; deprem nedeniyle oluşacak yangın, infilak ve yer kayması hasarlarının binanıza vereceği maddi zararları teminat altına almak için yaptırılan zorunlu bir sigorta poliçesidir.

Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yapılır ?



Devlet eliyle geliştirilen DASK, devletin sunduğu imkanlarla kolay ve pratik biçimde yapılır. Poliçe, sigorta şirketlerinin ofislerinden veya banka şubelerinden yapılabiliyor.



Sigorta primi nasıl tespit ediliyor ?



Yapı tarzına göre metrekare bedelinin brüt alan ile çarpılması sonucu, sigortalanacak yer için toplam teminat tutarı belirlenir. Bu tutarın Hazine Müsteşarlığı’nca deprem ve yapı tarzına göre belirlenmiş olan tarife fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan fiyata 10 TL ilave edilerek prim hesaplanır. İstanbul içinde bulunan rizikolar için bu tutar 15 TL olarak uygulanır.

Örnek: İstanbul Üsküdar’da bulunan brüt 80 m² yüzölçüme sahip betonarme, karkas meskenin teminat tutarı:



80 m²x750 TL=60.000 TL olup prim tutarı ise; 132 TL+ 15TL=147 TL'dir. Ancak ödenecek primin asgari tutarı, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre herhangi bir ayırım yapılmaksızın 25 TL' dir.



Binanın sigorta bedeli nasıl tespit edilecek?



Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği metrekare fiyatına göre, meskenin yüzölçümü çarpılarak sigorta bedeli ortaya çıkarılır. Fiyatlar şöyle hesaplanır ;

