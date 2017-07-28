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İşte 'darbeyle ne işim olur' diyen Fetullah Gülen'in odasındaki tablo

'15 Temmuz darbe girişimiyle ne işim olur' diyerek darbeyi inkar eden teröristbaşıı Fetullah Gülen'in odasının duvarında İstanbul Boğazı'nın üzerinden geçen F-16 uçağı fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

28 Temmuz 2017 Cuma 12:04
İşte 'darbeyle ne işim olur' diyen Fetullah Gülen'in odasındaki tablo

Amerikan Wall Street Journal gazetesine 7 yıl önce verdiği İHH'nın Gazze yardım gemisine ilişkin "İsrail'in onayı olmadan hareket etmek, otoriteye başkaldırıdır" sözleriyle hafızaya kazanan röportajda önemli bir ayrıntı daha olduğu ortaya çıktı.

Bu detay Gülen'in yaşadığı yerde yer alan bir tablo. Tabloda bir F-16 uçağı Boğaziçi Köprüsü'nün üstünde uçarken görülüyor. Tablo o denli dikkat çekici ki bu durumu Wall Street Journal muhabiri de not ediyor. Öte yandan söz konusu ayrıntı, Wikileaks belgelerinde de yer alıyordu. "Gölge CIA" olarak bilinen Stratfor'dan Wikileaks'e sızan belgelerde söz konusu röportaj ve ayrıntı da yer alıyor.

Önemli bir ayrıntı ise Hava Kuvvetleri'ne ait söz konusu F-16'ların 15 Temmuz'da kritik görev yapması. F-16'nın geçtiği Boğaz Köprüsü de darbe gecesi kalkışmanın başladığı yer olmuştu.

işte röportajdaki o bölüm

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 12:04
  1. Fetullah Gülen
  2. darbe girişimi
  3. Wall Street Journal gazetesi
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