İşte dakika dakika Reina katliamı

Bu haber 2.743 kez okundu

İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya dün 01.15 sıralarında taksiyle gelen kimliği belirsiz, siyah giyimli, sırt çantalı ve bereli bir terörist, Kalaşnikof silahıyla katliam yaptı.

Terörist ilk olarak 01.16 sularında kulübün önünde güvenlik tedbiri alan polis memuru Burak Yıldız'ı (21) şehit etti. Hızla kapıya yönelen yönelen terörist, kapıdaki güvenlik görevlisine ve sigaraya çıkan müşterilere ateş ederek içeri girdi.

SİS BOMBASI VE 6 ŞARJÖR KALAŞNİKOF MERMİSİ

İddiaya göre terörist içeri girer girmez sis bombası attı ve 700'den fazla davetlinin olduğu mekânı yaylım ateşine tuttu. Bazı kişiler denize atlayıp kurtulmaya çalışırken, saldırgan kaçmaya çalışan yaralı haldeki insanları da katletti. 6 şarjör boşaltan (yaklaşık 180 adet mermi sıkan) terörist üzerindeki kıyafeti çıkarıp 01.22 civarında ise mekândan ayrıldı.

Güvenlik güçlerine göre terörist saldırıyı 7 dakika içinde gerçekleştirdi. Saldırının ardından bölgeye 100'e yakın ambulans ile çok sayıda polis ekibi ve Özel Harekât timleri sevk edildi. Polis hem karadan hem denizden bölgeyi abluka altına aldı.

DENİZE ATLAYANLARIN HEPSİ HAYATINI KAYBETTİ

Teröristin, saldırıdan kaçarken denize atlayan kişilere de ateş ettiği belirtildi. Denize atlayan 6 kişinin ise adli tıp sonuçlarında donarak hayatını kaybettiği açıklandı.