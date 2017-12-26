İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'dan istediği ada!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'e özellikle rica ettiğini belirterek, "Port Sudan'a geçtik, oradan Adaya (Sevakin Adası). Orada TİKA'nın yapmış olduğu Hanefi ve Şafii mescidlerinin, camilerinin restorasyonu var. 'Bu adayı bize tahsis etseniz de tamamiyle şöyle bir restore etsek, bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek' dedim." dedi.

"SEVAKİN ADASI'NI BU HALDE GÖRMEK BİZLERİ ÜZDÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ziyaretinin anlamına ve önemine yaraşır bir şekilde gerçekten dolu dolu geçtiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Resmi temasların yanı sıra iş forumundan, Port Sudan ziyaretine kadar Sudan toplumunun her kesimiyle bir araya gelme imkanı buluyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanına özellikle rica ettim. Port Sudan'a, oradan adaya geçtik. Orada TİKA'nın yaptığı malum Hanefi ve Şafii Camilerinin restorasyonu var.

'Bu adayı bize tahsis etseniz de bu adayı tamamıyla şöyle bir restore etsek ve bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek.' dedim. Çünkü Sevakin Adası'nı bu halde görmek bizleri üzdü. Yer ile yeksan etmişler. Kim? Batı. Batı'nın karekterinde bu var. Oraları yer ile yeksan etmek suretiyle... Hamd olsun, şimdi yeniden restore etmek, ayağa kalkmak, kaldırmak bizlere nasip olduğu için ayrı bir memnuniyet içerisindeyim."

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'e bundan dolayı ayrıca bir ricada bulunduğunu yineleyen Erdoğan, "Böyle bir tahsis yapar da hemen biz burada işe başlarsak, bu adayı yeniden aynı resimlerdeki gibi ihya ederiz, inşa ederiz ve Sudan artık bununla iftihar eder." diye konuştu.