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İşte Cristian Baroni'nin yeni takımı

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Cristian Baroni, Brezilya 2. Lig takımlarından Sao Caetano'ya transfer oldu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 01:48
İşte Cristian Baroni'nin yeni takımı

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Cristian Baroni, Brezilya 2. Lig takımlarından Sao Caetano'ya transfer oldu.

Son olarak Brezilya 1. Lig takımlarından Gremio forması giyen 34 yaşındaki Cristian Baroni, Brezilya 2. Lig ekiplerinden Sao Caetano'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'ye 2009 yılında Corinthians'tan transfer olan Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli takımda 5 sezon forma giymiş, toplam 200 maçta 29 gol ve 22 asistlik performans göstermişti.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 01:48
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