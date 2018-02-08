Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte Clinton'ı paraya boğan FETÖ'cü belediye başkanı! Antalya'da...

Bir süre önce kapatılan Tosmur Belediyesi'nin eski Başkanı Musa Ö yakalandı. Musa Ö'nün ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'a para aktardığı ortaya çıktı.

08 Şubat 2018 Perşembe 14:16
İşte Clinton'ı paraya boğan FETÖ'cü belediye başkanı! Antalya'da...

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üzerinden ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton’a maddi destek sağladığı belirlenen, Alanya ilçesinde kapanan eski Tosmur Belediye Başkanı gözaltına alındı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI CLİNTON'I PARAYA BOĞMUŞ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve ihbarlar sonucu FETÖ/PDY üzerinden ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Hillary Clinton’ın seçim kampanyasına maddi destek sağladığı belirlenen ve Büyükşehir yasasıyla kapanan eski Tosmur Belediye Başkanı Musa Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Musa Ö.’yü evinde gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Alanya Birleşik İşadamları Derneği üyesi de olan Musa Ö. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ayrıca inşaat işçisi olduğu öğrenilen H.G. de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 14:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Yolsuzluk yapıyorlar' dedi, hapse çarptırıldı
    1. 'Yolsuzluk yapıyorlar' dedi, hapse..
    2. Sözcü boş durmuyor! Algı operasyonu...
    3. Afrin'e giden Mehmetçik'e otoyolda..
    4. Sınırda dikkat çeken araç!
    5. Savaş uçakları yine ölüm yağdırdı
    6. Dünya devi açıkladı: Türkiye Avrupa'yı..
    7. Pentagon resmen davet etti! ABD'liler..
    8. Sınırda dikkat çeken araç! Hareketli..
    9. Aynı asker YPG'nin sözde karargahını..
    10. Köyüne geri dönene 300 koyun..
    11. Süper Lig ekibinde flaş ayrılık resmen..
    12. İstanbul'da yeraltı dünyasına büyük..
    13. Süper Lig'de 21. haftanın haftanın..
    14. FETÖ destekli Akşener'in partisine..
    15. Zonguldak Kömürspor’dan Fatih Akyel..
    16. Silopi'de terörist grubu teslim oldu
    17. Tüm Avrupa'da harekete geçtiler!..
    18. Afrin'e giden askerin ailesinden sürpriz
    19. Yılmaz Vural resmen Giresunspor'da!
    20. E-devletten yeni uygulama! Tek tıkla..
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu