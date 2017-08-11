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İşte çitaların deve kuşuna saldırı anı

Çitaları deve kuşuna saldırırken hiç böyle görmediniz..

11 Ağustos 2017 Cuma 02:19

Çitalar başarısız olan avlarını telafi etmek için deve kuşuna saldırıyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 02:19
  1. çitalar
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