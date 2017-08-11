Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Dünya
Spor
Aktüel
Otomotiv
Sağlık
Medya
Yaşam
Eğitim
Biyografi
Tümü
Emlak
Tarih
Hicri Yılbaşı
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Katliam gibi avlanma
İşte çitaların deve kuşuna saldırı anı
Kanserli hastalar nasıl beslenmeli
Siber saldırıya karşı yerli e-posta sistemi geliyor
Hiç kimsenin yememesi gereken 6 yiyecek
Tarihte bugün
Öğretmen, kaldırım taşı döşerken iş makinesinin altında kaldı.
İşte Kazakların kartalla tilki avı...
ABD'den flaş Türkiye açıklaması
Harekete geçtiler operasyon başladı
Eğitimde devrim gibi öneri: Yazılım Meslek Lisesi!
Babaları DEAŞ'e katıldı... Onlar mahvoldu...
Barcelona: ''Kürdistan''ı destekliyoruz
Türkmen katliamı kapıda... Sevkiyata başladı...
O kentte 2 ayda 1040 PKK'lı öldü
Şoke eden saldırı... 20 Askerini daha kaybetti...
Ordu birliklerine el koydular...
PKK'ya istihbarat verirken görüntülendi
Kıyametin büyük alametleri neler?
''Bağımsız Kürdistan'' için alimlerle bir araya geldi
İşte çitaların deve kuşuna saldırı anı
Çitaları deve kuşuna saldırırken hiç böyle görmediniz..
11 Ağustos 2017 Cuma 02:19
Çitalar başarısız olan avlarını telafi etmek için deve kuşuna saldırıyor.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 02:19
çitalar
deve kuşu
saldırma
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Bugünkü Akit
Gündem
Eyüp'te 'yiğit' danışman!
Aktüel
Suriye iHH ile nefes alıyor
Gündem
"Allah da onları yaksın"
Medya
İnananların ekranı Akit TV büyüyor
Gündem
Çankaya’da güvenlik toplantısı yapıldı
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Gelecek dünde kaldı cancağızım
Ahmet Varol
Haftar’a İsrail desteği
Ali Erkan Kavaklı
15 Temmuz’da arabayı tankın üzerine süren yiğit
Ali Karahasanoğlu
Evrim teorisi, maskeleri bir defa daha indirdi!
Ali Osman Aydın
Popüler Kültür, Cüzzamlı Yüze Makyajdır
Atilla Özdür
Dubaileşme üzerine…
Hüseyin Öztürk
Haçlı Batının Önündeki Engel Biziz
Mehtap Yılmaz
Eren Erdem, Guantanamo stil giyinmek için kaşınıyorsa…
Nurettin Veren
FETO’nun kullandığı esrarengiz evlilik metotları
Yaşar Değirmenci
İman ve cihadın yanı sıra en değerli amel Hac’dır
Son Eklenen Haberler
İşte çitaların deve kuşuna saldırı anı
Katliam gibi avlanma
Kanserli hastalar nasıl beslenmeli
Siber saldırıya karşı yerli e-posta..
Hiç kimsenin yememesi gereken 6 yiyecek
Tarihte bugün
Kar leoparının inanılmaz dağ keçisi avı
Öğretmen, kaldırım taşı döşerken iş..
İşte Kazakların kartalla tilki avı...
Arda Turan Milli Takım'a geri döndü!
ABD'den flaş Türkiye açıklaması
Harekete geçtiler operasyon başladı
O Bağ-Kur’lulara erken emeklilik..
II. Abdülhamid Mescid-i Nebevi'yi..
Eğitimde devrim gibi öneri: Yazılım..
Babaları DEAŞ'e katıldı... Onlar..
Barcelona: ''Kürdistan''ı destekliyoruz
Kaddafi'nin ardından: Libya neden hala..
Türkmen katliamı kapıda... Sevkiyata..
O dava sürüyor... 27 kişiye idam..
Öğretmen ve memurlara dini bayram ikramiyesi
Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
Erdoğan 'yorulan çekilsin' demişti! 4 il başkanı...