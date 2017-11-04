İşte CHP'nin 'şeddeli' ihanetleri

Türkiye geçen gün teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 10 vatan evladını tekbirlerle toprağa verirken FETÖ’cü, PKK’lı, DHKP-C’lilere kol kanat geren CHP milletvekilleri, bölücü örgütü lanetlemekten kaçınarak, sorumluluğu yine AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklemeye çalıştı. Teröristlerin ‘haklarını’ sonuna kadar savunan CHP’lilerin FETÖ-PKK ağzıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a attıkları ‘Şeddeli diktatör’ iftirası, dönüp kendilerini buldu.

İşte Kılıçdaroğlu’nun başındaki CHP’nin ‘Şeddeli İhaneti’lerinden örnekler:

TERÖRÜ KINAYAMADI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bütünlüğünü ve anayasal düzenini hedef alan PKK, DHPK-C ve FETÖ’ye bir türlü ‘terör örgütü’ diyerek kınayamadı. Kılıçdaroğlu, Şemdinli’de 8 şehit verdiğimiz gün twitter hesabından sadece “Güne şehit haberiyle, anaların gözyaşıyla uyandık. Şemdinli’de şehit düşen asker ve korucularımıza rahmet, milletimize sabır diliyorum” paylaşımı yaptı. Hain terör örgütünü ise yine hedef alamadı.

PYD TERÖRİST DEĞİL

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi öldüren PKK’lılara da “Hendek kazan arkadaşlar” diye hitap ederken, Kocatepe’de kendisine tepki gösteren şehit yakını için “Ankara’daki savcılara açık ve net çağrıda bulunuyorum. Bu teröristleri yakalamak ey savcı senin görevindir. Ey emniyet senin görevindir. Bu alçaklara hesabını sormak zorundasınız” diye hakaret etti. HDP’li Figen Yüksekdağ’ın “Biz sırtımızı YPG’ye ve PYD’ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz”sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan “YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur” sözleriyle de destek geldi.

PKK’LILARI ZİYARET ETTİLER

Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK’nın İstanbul’da 6 polisi şehit ettiği gün “Biz hapiste hasta yatan PKK’lıya da gittik, DHKP-C’liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık” dedi. Ertesi o şehit polislerin cenazesine giderek provoke ettiği şehit yakınları tepki gösterince “Artık ne polise ne de askere güvenmiyoruz. Bize ‘kendi önlemlerinizi kendiniz alınız’ diyorlar. Bundan sonra görecekler, kendi önlemlerimizi kendimiz alacağız” dedi.

7 HAZİRAN'DA HDP İLE İTTİFAK ETTİLER

Kılıçdaroğlu, terörist cenazelerine giden milletvekili Gamze İlgezdi ve Sezgin Tanrıkulu gibi milletvekillerini parti disiplin kuruluna sevk etmeyerek, terör örgütüyle işbirliği yapanları koruma altına aldı. HDP’li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması talebini de ‘Tüm vekiller için dokunulmazlıklar kalksın’ diyerek engellemeye çalıştı.

CHP sözcüsü Selin Sayek Böke, “HDP’ye AK Parti’ye karşı cephe çağrısı yapıyorum”dedi. 7 Haziran’da AK Parti tek başına iktidar olamayınca, CHP’li Şafak Pavey, HDP’li Demirtaş’a “Birlikte iyi salladık” diyerek işbirliğini deşifre etti. Genel seçim sürecinde, CHP ve HDP mitinglerinde Atatürk ve Öcalan posterleri aynı anda açıldı. Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı zamanında da çok sayıda yasadışı örgüt mensubunu kurumda işe başlattığı raporlandı.

YARGI FAİLİ MEÇHULÜ

250 sivilin katledildiği 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi darbesinin organizatörü ve terör örgütlerenin aktif katılımcısı ve destekçisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Osman Kavala’ya ilk destek yine CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan geldi. Tanrıkulu, tutuklanan Kavala için ‘Yargı faili meçhulüne uğradığı’ propagandası yaptı. Tanrıkulu “Yargıda faili meçhul dönemi: Osman Kavala, bir arabaya bindirilip götürüldü, günlerce gözaltında kayıp gibi sır edildi, sabaha karşı tutuklandı” dedi.

ELİ KANLI TERÖRİSTLERE ‘PİKNİKÇİ’ DEDİ

CHP’li Tanrıkulu, kısa süre önce de tek bir askerin burnu kanamadan binlerce PKK’lıyı etkisiz hale getiren silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) dair ‘JİTEM’ benzetmesi nedeniyle hakkında soruşturma açılmıştı. Tanrıkulu, yıllardır halka ve güvenlik güçlerinin canına kasteden terör örgütleri davalarında sanıklara yönelik TBMM’de ve Adliye koridorlarında yaptığı destek açıklamalarıyla da kamuoyunun tepkisini topladı. Tanrıkulu, kimi zaman tutuklu DHPK-C sanıklarının davasında, kimi zaman FETÖ’cülerin, kimi zaman PKK’lıların davalarında onlara destek için boy gösterdi. Hatta terör örgütlerinin paçavralarının yer aldığı cenaze törenlerine dahi katılmaktan çekinmedi.

‘KATİL DEVLET’ DEDİ

CHP Milletvekili Mustafa Akaydın’ın, 15 Temmuz FETÖ darbesine ilişkin ‘tiyatro’ ve ‘Katil devlet’ iftiraları söylemleri başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere toplumda infial yaratırken, Kemal Kılıçdaroğlu suskunluğunu korudu. Akaydın, Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra da küstahça “Sözlerimin arkasındayım” açıklaması yaptı. Bu durum, Akaydın’ın “Katil devlettir” sözünün, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “15 Temmuz kontrollü darbedir”sözünün tercümesi ve “Kılıçdaroğlu destekli küstahlık” olarak algılandı.

FETÖ’NÜN AVUKATLIĞINA SOYUNDULAR

CHP eski Mersin Milletvekili İsa Gök, FETÖ’den tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özgür Sanal’ın avukatlığını üstlendi. FETÖ’den tutuklanan İlhan İşbilen’in avukatlığını ise CHP eski Konya Milletvekili Atilla Kart’ın yaptığı ortaya çıktı. Mahmut Tanal ile FETÖ’ye destek için yapılan her gösteride boy gösterdi.

EDEPSİZLİĞE ARKA ÇIKTILAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Şeddeli diktatör’ demesinin ardından, hakkında savcılık soruşturması açıldı. Normalde böyle bir durumda, bu ismin parti disiplin kuruluna göndererek cezalandırılması gerekirken CHP MYK’sında Tezcan’a sahip çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu kurmaylarına “Bu yapılan itham değil durum tespiti. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Bütün arkadaşlarımız da bu tanımı kullanmaktan imtina etmemeli” dedi. Terörle örgütleri ve onların arkasındaki üst akla karşı topyekün mücadele veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’nin çıkarlarına destek vermek yerine, onu yıpratmaya yönelik kampanyalara hız verdi. Kılıçdaroğlu’nun, terör örgütleri PKK, FETÖ, DHKPC’nin kanlı terör eylemlerinin ardından bugüne kadar bu örgütlerin isimlerini vererek de hiç kınamamasıyla da halklın tepkisini çekti.

TEZCAN FETÖ'CÜLERLE BERABER AYNI MASADA

Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına ‘Şeddeli diktatör’ iftirası attığı için hakkında soruşturma açılan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın, firari FETÖ’cü Saim Topaloğlu ile gerçekleştirdiği gizli buluşmalara dair görüntüler ortaya çıktı. FETÖ’nün Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında başlattığı ‘diktatör’ algısı yaratma amaçlı kara propagandaya katılan Tezcan’ın, FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra çekildiği iddia edilen bu fotoğrafta,Topaloğlu ve kapatılan bir FETÖ okulunun müdürü A.A. ile Aydın yakınlarında buluşarak 2014 seçimlerinde FETÖ’den CHP’ye destek istediği iddia edildi. (Star)