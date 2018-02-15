Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte cehenneme girmesi haram olan kimse

Gönül âlemi tezkiye ve terbiye oldukça, iç darlıktan kurtulmak mümkün olur. İçinde haset, kin ve kibir bulunan kimseler, tabii olarak darlık yaşarlar.

15 Şubat 2018 Perşembe 20:35
İşte cehenneme girmesi haram olan kimse

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi…” (Âl-i İmrân, 159)

CEHENNEME GİRMESİ HARAM OLAN KİMSE

Resûlullah buyurdular:

Dikkat edin, Cehenneme girmesi harâm olan ve Cehennemin de onu yakması harâm olan kimseyi bildiriyorum. Bu kimse sâde, insanlara kolaylık gösteren, sıcakkanlı ve yumuşak huylu kişidir.” (Ahmed, Müsned, nr. 3938)

GÖNÜL DARLIĞI NASIL GEÇER?

Gönül âlemi tezkiye ve terbiye oldukça, iç darlıktan kurtulmak mümkün olur. İçinde haset, kin ve kibir bulunan kimseler, tabii olarak darlık yaşarlar. Bencillik ve cimrilik de gönlü daraltan en ağır iç hastalıklarındandır. Dünya ve içindekilere diğer bir ifadeyle gel-geç sevdalara gönlü kaptırmak da iç sıkıntısı oluşturur. Mevlânâ Celâleddin Rûmî hazretleri bir gün arkadaşlarından birini üzüntülü görür ve ona şöyle der:

Evlad! Bütün gönül darlığı, bu âleme gönül bağlamaktan gelir. Kendini yok bilirsen, her renge bakarsın, her lezzeti tadarsın. Öyle bir âleme kanat açarsın ki, orada hiçbir zaman gönül darlığı çekmezsin.”

Sâhibü’l-vefâ Mûsâ Efendi –kuddise sirruh- der ki:

“Nefsin arzularına kilitlenen kimseler, ibadetleri çok dahi olsa, gene huzûrsuzdurlar. Çünkü sadırları (gönülleri) dardır. Beğendikleri yalnız kendi görüş ve fikirleridir. Nerede bulunurlarsa orada bir ikilik çıkarırlar. Çünkü gönül âlemleri karanlıktır. Ne kadar gayret edilirse edilsin, böyleleri ile katiyen ülfet edilmez. Ak’ı gösterdiğinizde, bile bile kara der, karayı gösterdiğinizde ak diye iddia ederler. Yine bu gibi kimseler kat’iyyen kimseyi sevemezler. Böyle olunca da kimse tarafından sevilmezler. Çünkü bed ahlâklıdırlar. Katiyyen bu makûle kişilerle istişâre yapmamalı, mümkün olduğu kadar bunlardan kaçınılmalıdır. Gönül darlığı hâli, kaba, nefsinin tesiri altında kalarak kendisini diğer mü’min kardeşlerinin fevkinde gören, dar görüşlü, kıt akıllı insanlarda görülen bir acâib ahlâkdır. Bu tıynetde olanlar, kimse ile geçinemezler. Hiçbir devamlı iş tutunamazlar, bütün günleri öfke, sıkıntı içinde geçer. İyilikten ziyâde zararları fazla olur. Hem kendilerine, hem de cemiyete (topluma.)”

Kaynak: Dr. Adem Ergül, Altınoluk Dergisi, Şubat-2015

 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 20:35
  1. Cehenneme girmesi haram
  2. kolaylık
  3. sıcakkanlı
  4. yumuşak huylu
  5. gönül darlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PFDK kararları açıkladı! 8 kulübe...
    1. PFDK kararları açıkladı! 8 kulübe...
    2. Başbakan Yıldırım konuşurken YPG..
    3. Yeni akıllı yüzer iskele suya indirildi
    4. İtalya'nın dev kulüpleri..
    5. Hamit Altıntop'tan flaş açıklama!..
    6. Söz dizisindeki 'Siyon Yıldızı'..
    7. Aliyev’den çok önemli Türkiye..
    8. İşte cehenneme girmesi haram olan kimse
    9. Tillerson kabulü sırasında terör..
    10. Sınıra gidiyorlardı... Büşra'yı kazada..
    11. ''İstanbul’da yaşamak isterdim''
    12. ''Gazetenin en fazla 10 yıl ömrü kaldı''
    13. ABD: PKK'yı onlara karşı..
    14. Yıldırım PKK yandaşı gazeteciye..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tillerson'ı..
    16. Zaharova'dan YPG/PKK yandaşı..
    17. Şehid Metin Yüksel unutulmadı
    18. Yıldırım ile Merkel'den ortak basın..
    19. Başsavcılıktan tek tip kıyafet..
    20. Sosyal medya teröristlerine baskın!
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    ABD'li bakan Tillerson neye uğradığını şaşırdı
    ABD'li bakan Tillerson neye uğradığını şaşırdı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…