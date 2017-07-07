İşte Cambaz'ın katili!

15 Temmuz darbe girişimini Ankara’dan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Orgeneral Akın Öztürk, Tuğgeneral Ahmet Bircan Kırker ve Albay Uzay Şahin’in de aralarında bulunduğu 38 kişilik beyin takımı yönetirken, İstanbul’daki ayağı ise "Yurtta Sulh Biziz" isimli bir Whatsapp grubu üzerinden koordine edildi.

FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Grubu Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu’nun kurduğu ve diğer üyeleri eklediği, bir darbecinin telefonundan çıkan kayıtlarla belirlendi. Darbe girişimi başarısız olunca tutuşan Çelebioğlu, "grubu kapatıyorum, hayatta kalın" diyerek darbeci hainlere canlarını kurtarmalarını söyleyip ve grubu terk etti. 15 Temmuz’da kayıplara karışan Çelebioğlu’ndan bugüne kadar herhangi bir iz veya fotoğraf da bulunamadı. Çelebioğlu’nun Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki sicil dosyasında bulunan ve soruşturma dosyasına giren tek fotoğrafına ise Yeni Şafak ulaştı.

DARBECİLERİN KOORDİNASYONUNU SAĞLADI

38 kişilik darbe grubunu kurduktan sonra , "İstanbul Emniyet Müdür yardımcıları arandı. Bilgilendirildi. Büyük bir bölümü itaat ediyor" yönünde talimatlar veren Çelebioğlu, İstanbul’daki darbe girişiminin koordinasyonunu ve yönetim şeklini belirledi. "E5 ve TEM’den İstanbul dışına çıkan trafik serbest bırakılacak. İstanbul’a giren trafik engellenecek” şeklinde emirler veren Çelebioğlu, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ndeki polislerin de dışarı çıkmaması yönünde cuntacılara talimat verdi.

HALKA ATEŞ EDİN EMRİNİ VERDİ

Halkın cuntacılara karşı direnmesi üzerine gazetemizin foto muhabiri Mustafa Cambaz’ın da aralarında bulunduğu 50’nin üzerinde şehidin ve yüzlerce gazinin vurulma talimatını da veren hain binbaşı Çelebioğlu, "Sadık Abim önce havaya sonrada halkın üzerine ateş edelim. Vatan emniyete acilen zırhlı araçlarla ateş edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

BAŞARISIZ OLUNCA KAÇTI

Cumhurbaşkanı ve üst bakamların gözaltı kararlarını verildiği grupta halkın direnişi karşısında ne yapacaklarını şaşıran Çelebioğlu, gruptakilere, önce "Komutanım hayatta kalın tercih sizin biz karar vermedik henüz. Ama lokasyonumuzdan ayrıldık. Grubu kapatıyorum mesajları silin isterseniz" diyerek gruptan kaçtı. 15 Temmuz’dan itibaren firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Çelebioğlu’nun yurt dışına çıkışın tesbit edilmediği ve FETÖ’nün gaybubet ismi verilen firari darbecilerin saklandığı evlerinde olma ihtimali üzerinde duruluyor.