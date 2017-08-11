İşte FETÖ'nümn haberleşme ağı ByLock'u tasarlayıp geliştiren kişi

TÜBİTAK’ta 1999’dan 2015'e kadar görev yapan Taşkın’ın örgütün TÜBİTAK’taki sohbet abilerinden olduğu belirlendi. Soruşturmada TÜBİTAK’ta çalışan 3 isim tanık sıfatıyla ifade verdi.

EVİNDE SOHBET EDERDİK

Tanık Altan A. 2006'da sohbetlere başladığını belirterek, “İhsan Taşkın sohbet abisi olarak bize o zaman hizmet hareketi denilen yapının yazılı argümanlarını okurdu. Evinde sohbetler düzenlenirdi. Gitmediğimiz zaman baskı kurdu. Hesap sorması üzerine sohbetlerden soğudum. Kurumda bilgili tecrübeli ve uzman olarak bilinirdi” dedi. Diğer tanık Yayha K. ise, Taşkın’ın 2007'de kripto şifreleme algoritmaları üzerine çalıştığını söyledi. “Oruç tuttuğunuz belli olmasın. Oruçlu halde kurum amirlerimizin önünde su için şeklinde örgütün üst tabakasından gelen talimatları aktarırdı” diyen Yayha K., ifadesini şöyle sürdürdü: “Kurumda çalışanları fişlememizi istediler. Alevi, alkol kullanan, bizden olmayan insanları bildirin dedi.

ONUN GİBİLERDEN ÇOK AZ

Taşkın, çok gizli ve ser verip sır vermeyen bir kişiydi. Kripto analisti olarak matematiksel algoritma ve şifreleme yapıyordu. Yüksek derecede askeri ve ulusal şifreleme yaparak dış müdahaleye kapatacak şekilde çalışmalar yapmaktaydı. Emin olmamakla birlikte Bylock programının şifreleme işini, yazılımını yapabilecek kapasiteye sahip yüksek derecede zeki bir insandır. Bu alanda ve bu insanlardan çok az sayıda vardır. Teknik bilgisi ve matematik bilgisi ve ustalığı bir araya getirildiğinde yapılamayacak bir şey yoktur.”