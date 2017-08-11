Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte FETÖ'nümn haberleşme ağı ByLock'u tasarlayıp geliştiren kişi

FETÖ'nün haberleşme ağı Bylock’un geliştirilmesi ve tasarlanmasında şüpheli olan eski TÜBİTAK çalışanı İhsan Taşkın hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

11 Ağustos 2017 Cuma 08:54
İşte FETÖ'nümn haberleşme ağı ByLock'u tasarlayıp geliştiren kişi

TÜBİTAK’ta 1999’dan 2015'e kadar görev yapan Taşkın’ın örgütün TÜBİTAK’taki sohbet abilerinden olduğu belirlendi. Soruşturmada TÜBİTAK’ta çalışan 3 isim tanık sıfatıyla ifade verdi.

EVİNDE SOHBET EDERDİK

Tanık Altan A. 2006'da sohbetlere başladığını belirterek, “İhsan Taşkın sohbet abisi olarak bize o zaman hizmet hareketi denilen yapının yazılı argümanlarını okurdu. Evinde sohbetler düzenlenirdi. Gitmediğimiz zaman baskı kurdu. Hesap sorması üzerine sohbetlerden soğudum. Kurumda bilgili tecrübeli ve uzman olarak bilinirdi” dedi. Diğer tanık Yayha K. ise, Taşkın’ın 2007'de kripto şifreleme algoritmaları üzerine çalıştığını söyledi. “Oruç tuttuğunuz belli olmasın. Oruçlu halde kurum amirlerimizin önünde su için şeklinde örgütün üst tabakasından gelen talimatları aktarırdı” diyen Yayha K., ifadesini şöyle sürdürdü: “Kurumda çalışanları fişlememizi istediler. Alevi, alkol kullanan, bizden olmayan insanları bildirin dedi.

ONUN GİBİLERDEN ÇOK AZ

Taşkın, çok gizli ve ser verip sır vermeyen bir kişiydi. Kripto analisti olarak matematiksel algoritma ve şifreleme yapıyordu. Yüksek derecede askeri ve ulusal şifreleme yaparak dış müdahaleye kapatacak şekilde çalışmalar yapmaktaydı. Emin olmamakla birlikte Bylock programının şifreleme işini, yazılımını yapabilecek kapasiteye sahip yüksek derecede zeki bir insandır. Bu alanda ve bu insanlardan çok az sayıda vardır. Teknik bilgisi ve matematik bilgisi ve ustalığı bir araya getirildiğinde yapılamayacak bir şey yoktur.”

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 08:54
  1. İhsan Taşkın
  2. TÜBİTAK
  3. Bylock
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın’da fırtınanın izleri henüz silinemedi
    1. Aydın’da fırtınanın izleri henüz..
    2. Ölümden döndü, başkalarının hayatı..
    3. Motosiklete çarpmamak için hayatından..
    4. Tarihî oda mezar talan edildi
    5. Kelime-i Tevhid söyleyen papağan..
    6. Arkadaş cinayeti yargı önünde
    7. Boğanın tekmelediği kadın başından..
    8. Muradiye’de terör operasyonu: 2..
    9. KAYSO üyelerine ar-ge ve tasarım..
    10. Arkadaş ısrarı, ölümden saniyelerle..
    11. FETÖ'nün suikast timi hakkında tuhaf..
    12. Ünlülerin kemancısının şüpheli ölümü
    13. Van’da ender görülen ‘Mekik Kelebeği’..
    14. İki tramvay arasında kalarak ölümden..
    15. KTO’nun meslek komitesi çalışmaları..
    16. Turistler Kapadokya’ya el ve ayak..
    17. Kaymakama suikast hazırlığındaki..
    18. Şimdi de Görmez'e iftiraya başladılar
    19. Artık her önüne gelen açamayacak!..
    20. Görmez'in aracı kendisine saldıranları..
    Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
    Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
    Öğretmen ve memurlara dini bayram ikramiyesi
    Öğretmen ve memurlara dini bayram ikramiyesi