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Terör kuleleri NEB ile yerle bir edildi

Burseya Dağı’na düzenlenen operasyonda Türk savaş uçakları teröristlerin saklandığı betonarme korugan ve tünelleri imha etmede ardışık delici harp başlığı teknolojisine sahip, Türkiye’de geliştirilmiş beton delici nüfuz edici bombalar (NEB) kullandı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 07:18
Terör kuleleri NEB ile yerle bir edildi

Burseya Dağı’da terör örgütünün bazı Batılı ülkelerden yüksek mühendislik hizmeti sağlayarak yaptığı 90 santimetre kalınlığında duvarlara sahip 7 betonarme korugan ile bunlar arasında bağlantı sağlayan tüneller bulunuyordu.

Türk savaş uçakları bu betonarme korugan ve tünelleri imha etmede ardışık delici harp başlığı teknolojisine sahip, Türkiye’de geliştirilmiş beton delici nüfuz edici bombalar (NEB) kullandı. Bir askeri yetkili, “Burseya 3-4 saat içinde adeta kevgire döndü” dedi.

Fırtına obüsleri de ‘ataletsel seyrüsefer sistemi’ sayesinde kendisine verilen koordinatları tespit edip şaşmadan vurdu. SİHA’lar ve ATAK taarruz helikopterleri ise Cirit füzeleri ve ağır makinelilerle terörist mevzileri ateş altına aldı.

Sakarya olarak bilinen ‘Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemleri’ de manevra birliklerine ateş desteği sağladı. Karadan ve havadan ateş desteğinden sonra Bordo Bereliler ve komandolar ÖSO güçlerine destek vererek, Afrin’e 13 kilometre uzaklıktaki stratejik açıdan kritik dağın ele geçirilmesinde önemli rol oynadı.

Burseya Dağı’nı ele geçiren birlikler bölgede ciddi bir mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) araması yapıyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 07:18
  1. burseya dağı
  2. afrin
  3. Zeytin Dalı harekatı
  4. ÖSO
  5. NEB
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