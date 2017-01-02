İşte bu adama diktatör diyorlar!

Videolarınız mobilde sorun oluyo izlenmiyoCevapla
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Bencede diktator. O kadar para babasi varken ateistler vatan hainleri varken sen git masum ve ozurlu bir kiz cocugunu kucakla saril makamina al onunde egil...alistira alistira yapsin aliskin dwgiliz boyle halkin ccoucuklarin mazlumlarin koylunun yaninda olmasina....Cevapla
Sana dikdatör diyen zihniyet ebu cehilin zihniyetidir. Dualarımız seninle ReiiiissssssCevapla
idam olan Ülkelerde yokçocuksevgisibaştagazze mi Filistin mibilemedimidamvarişkencevarCevapla