İşte bu adama diktatör diyorlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin portre resmini çizen engelli Gülşah Yağmur Yazıcı ve yakınlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Eklenme: 02 Ocak 2017, 19:34
Bu haber 10.516 kez okundu
 
Etiketlergülşah yağmur yazıcıerdoğandiktatörcumhurbaşkanı erdoğanrecep tayyip erdoğan
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

no name

Videolarınız mobilde sorun oluyo izlenmiyo

Cevapla

kamil

Syn; Cumhurbaşkanım ve Başbakanım.Tc.vatandaşı ve bireyi olarak sizlerden ALLAH (c.c.) razı olsun.ALLAH (c.c.) yar ve yardımcınız olsun.saygı ve hürmetlerimle...

Cevapla

Onur

Oyum mhp ye olsada yayyip erdoganida en az bahceli kadar seviyorum. Elbette yanlislari oldu ama vicdan sahibi yoneticiyi korumak kollamak her muslumana farzdir.

Cevapla

ekrem

senin gibi dikdatöre guurban olur gadanı alırım..:)

Cevapla

Kamil Olcer

Bencede diktator. O kadar para babasi varken ateistler vatan hainleri varken sen git masum ve ozurlu bir kiz cocugunu kucakla saril makamina al onunde egil...alistira alistira yapsin aliskin dwgiliz boyle halkin ccoucuklarin mazlumlarin koylunun yaninda olmasina....

Cevapla

e.duran

Karşılıksız sevgi bu olsa gerek.Bu kızımızın ne tür bir menfaat beklentisi olabilir ki. isterse karşısındaki şehinşah ola...

Cevapla

Bilal temeş

Sana dikdatör diyen zihniyet ebu cehilin zihniyetidir. Dualarımız seninle Reiiiissssss

Cevapla

seren çetin

idam olan Ülkelerde yokçocuksevgisibaştagazze mi Filistin mibilemedimidamvarişkencevar

Cevapla