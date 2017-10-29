İşte böyle hazırlanıyorlar!

İç güvenlik bölgesinde Jandarma Komando olarak görev alacak subay, astsubay ve uzman erbaşlar, ülkenin sayılı komando okullarından olan Foça Jandarma Komando Okulunda kendilerini koruyacak, kollayacak ve teröristleri etkisiz hale getirecek şekilde yetiştiriliyor.

Ülkenin her bölgesinde görev yapabilecek kabiliyette eğitim gören, komutanlarının onlara taktığı isimle “zor şartların aranan adamları” Jandarma Komandolar, zor şartlara hazırlık için mekik, şınav, barfiks, halata tırmanma ve eğitim el bombalarıyla “bomba koşusu” gerçekleştiriyor. 13'ü kadın olmak üzere bin 24 kursiyer, gece-gündüz demeden eğitimlerine devam ediyor.

27 kilometrelik zorlu koşu

İç güvenlik harekatlarında büyük önem taşıyan kondisyon ve dayanıklılığın arttırılmasına yönelik olarak eğitimler de alan Jandarma Komando kursiyerlerini, en çok zorlayan bölüm ise tam teçhizatla yapılan 27 kilometrelik mukavemet ve dayanıklılık koşusu.

Kursiyerlerin büyük bir bölümü koşuyu hatasız tamamlarken, 27 kilometre sonunda yorgun düşen Jandarma Komando adaylarını ise arkadaşları yarı yolda bırakmıyor. Bitkin düşen arkadaşlarını omuzlayan kursiyerler, görev esnasında birbirlerine canını emanet edecekleri silah arkadaşlarını bitiş noktasına kadar getiriyor.

Adeta Sur'da eğitim alıyorlar

Subayların 43 hafta, astsubayların ise 16 hafta eğitim gördükleri Foça Jandarma Komando Okulunun “Meskun mahal eğitim alanı” da gerçeğini aratmıyor. Çeşitli ses ve görüntü efektleriyle desteklenen alanda, 2016 yılında büyük bir iç güvenlik harekatının düzenlendiği Diyarbakır'ın Sur ilçesi adeta küçük bir ölçeği ile yer alıyor.

Kursiyerlere alanda, 2016'daki iç güvenlik harekatında önemli kayıplar vermemize neden olan EYP (El yapımı patlayıcı) tuzaklamalarıyla ilgili eğitim de gerçeğini aratmayacak şekilde veriliyor. Senaryo gereği bir eve baskın düzenleyen Jandarma Komandolar, odanın içinde, halı, koltuk, tencere, soba, televizyon, kitap gibi eşyalara tuzaklanan parça tesirli EYP'lere karşı ciddi bir eğitim alıyor.

İHA