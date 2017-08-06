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İşte bilimin ve aklın izahta zorlanacağı görüntüler!

Ormanlar kralı aslanın, yavru bir ceylana merhameti izleyenleri şaşkına çeviriyor...

06 Ağustos 2017 Pazar 20:15
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 20:15
  1. aslan
  2. yavru ceylan
  3. aslanın yavru ceylana merhameti
  • salihsalih41 dk önce
    insanlık ornek alsın.
  • 1453145341 dk önce
    Hayat bi cidaldır diyen felsefe halt etmiş.hayatta muavenet vardır...izlediğimiz belgesellerin çoğu abartmadan ibaret.taki insanlara yaşamak için öldürmek lazım idoolıjiyi aşılamak için.
  • Emre ÇalışkanEmre Çalışkan1 sa önce
    Rabbimin varlığına inanmayanlara ibret...
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