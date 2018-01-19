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İşte Beşiktaş'ın yeni Gökhan Gönül'ü

Beşiktaş, İstanbulspor'un genç futbolcusu Zeki Çelik'i transferi için düğmeye bastı.

19 Ocak 2018 Cuma 14:44
İşte Beşiktaş'ın yeni Gökhan Gönül'ü

Ara transfer döneminde takviye yapmak için kolları sıvıyan Beşiktaş Yönetimi, İngiltere'de forvet transferi için bulunurken bir yandan da takımı gençleştirmek için çalışmalara devam ediyor.

Gökhan Gönül'e alternatif arayan yönetimin, İstanbulspor'da  forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Zeki Çelik için girişimlere başladığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Siyah-Beyazlılar, İstanbulspor'da forma giyen Zeki Çelik'i transfer etmeye çok yakın.

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen Zeki Çelik için şu ana kadar en ciddi teklifin Beşiktaş'tan geldiği öğrenildi. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. 

Bu sezon 21 resmi maçta forma giyen Zeki Çelik'le Fenerbahçe ve Başakşehir'in de ilgilendiği biliniyordu.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 14:44
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