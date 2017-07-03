İşte Beşiktaş'ın ilk transferi!

Beşiktaş, Süper Lig'e 2 yıldır ambargo koymasına rağmen, Türkiye Kupası ve Avrupa kulvarında büyük zaferlere hasret kalmıştı.

Kupaya son 16 turunda, Avrupa'ya ise çeyrek finalde veda eden Beşiktaş, tüm pozisyonlar için alternatifli bir kadro oluşturmayı planlıyor. İşte bu doğrultuda teknik direktör Şenol Güneş'in de onayıyla kadroya katılan isim Orkan Çınar oldu. Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki futbolcunun transferi için hem kulübü Gaziantepspor ile hem de kendisiyle anlaşmaya vardığı öğrenildi. Ancak Kartal bu transferi resmiyete dökmek için biraz beklemek zorunda.

UEFA ile yaptığı anlaşma gereği oyuncu satmadan alamayan Beşiktaş, Orkan'ı açıklamak için bu durumun gerçekleşmesini bekliyor. Genç yıldızın, siyah-beyazlılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Gaziantepspor'a 1 milyon euro ödenecek.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA AYAĞI KIRILDI

Orkan Çınar, Beşiktaş'ın gündemine ilk kez gelmiyor. Ayağı kırıkken dahi siyah-beyazlılardan teklif almış ancak Gaziantep yüksek fiyat çekince transferi gerçekleşmemişti. İyileşip yeniden forma giydiği dönemde ise geçen sezon milli maçlar için verilen arada 3 Eylül'de Beşiktaş ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Gökhan İnler ile girdiği ikili mücadelede bir kez daha tarak kemiği kırılmıştı. Orkan geçen sezon sakatlıklar nedeniyle 15 maçta sadece 562 dakika forma giyebildi. Sol ayağını raket gibi kullanan futbolcu, sezonu 1 gol, 1 asistle tamamladı. Kupada 2 gol attı, 1 asist yaptı.

SOL AYAĞI RAKET GİBİ

Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Orkan Çınar, sol ayağına çok hakim. Seri çalımları ve şutlarıyla tarzı Messi'ye benzetiliyor. Ancak Orkan, Arjantinli yıldızı antipatik buluyor. Orkan "Messi ile Ronaldo arasında Ronaldo'yu severim. Ama en sevdiğim oyuncu Neymar. Onun rakibin üzerine gidip çalım atışını dikkatle izliyorum. Ondan yeni stiller öğreniyorum" ifadelerini kullandı.

ORKAN ÇINAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Ocak 1996

Doğum yeri: Almanya

Boy: 1.78 / Kilo: 72

Pozisyon: Kanat

Kulübü: G.Antepspor