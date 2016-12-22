İşte Beşiktaş'ın ara transfer gündemi

Daha önce sol açık ve stoper olmak üzere 2 transfer yapılacağını söyleyen başkan Fikret Orman'ın "bu sayı 3 de olabilir' açıklamasından sonra gözler 3. mevkiiye döndü



Sezon başında Porto'dan 3.3 milyon Euro kiralama ve 10 milyon Euro satın alma bedeli ile alınan Aboubakar'ın beklenen performansın çok uzağında kalması da akıllara 3. ismin santrafor olacağını getirdi.



Üstelik yeterince şans bulamadığı için takımdan ayrılması gündeme gelen ve Anadolu takımlarınca yapılan teklifleri değerlendirme aşamasında olan Ömer Şişmanoğlu'nun vereceği karar da golcü transferi olasılığını yükseltecek nedenlerden biri olarak duruyor.



Oyuncuların durumları bu şekilde gelişirken, bu konuda son kararı verecek olan Şenol Güneş'in düşünceleri ise gayet net.



Transfer komitesi ve teknik direktör Şenol Güneş arasında yapılan görüşmelerde Kamerunlu oyuncunun takımdaki geleceği konusunda net bir karar çıkmazken tecrübeli hoca transferdeki önceliği hala kanat ve stoper oyuncusuna ayırmış durumda. Sol kanat ve hızlı bir stoperin alınmasını mutlaka isteyen Güneş'in bu iki oyuncu alındıktan sonra santrafor konusuna geleceği öğrenildi. Şu aşamada Ömer'i göndermeyi düşünmeyen tecrübeli hocanın genç oyuncunun mutlaka ayrılmak istemesi halinde sayı olarak azalacağı için golcü takviyesi isteyeceği ifade edildi.





Bu arada sürekli teklif gelen ve son olarak Antalyaspor'un transfer listesine giren Kerim Frei'a gelen teklifleri kamp dönemine kadar bekletmeye alan transfer komitesi, sakatlıklarla daralan kadrodan dolayı Kerim'in ayrılmasına da sıcak bakmıyor.



RYAN BABEL BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIN



Kanat oyuncusu olarak gündemdeki ilk isim olan Ryan Babel ile hala görüşme halinde olan Siyah Beyazlılar sol açık ve forvet olarak oynayan Babel için açıklama yapmaktan kaçınıyor.





Hollandalı oyuncu ile her konuda anlaşan ancak henüz resmi imzaları atmayan Beşiktaş yönetimi yaz aylarında Samir Nasri transferinde yaşadığı olumsuzluğu yeniden yaşamamak için Babel konusunda ıslak imza olmadan bitti kelimesini kullanmıyor.





Beşiktaş'ın Babel ile görüşmeye başladıktan sonra devreye giren diğer takımların fiyat yükseltme taktikleri ve kulübü Deportivo'nun da Babel'in kalmasını istemesi transfer sürecini biraz uzatacak gibi görünüyor. Beşiktaş'ın 2.5 yıl için 4.1 milyon Euro'luk teklifini diğer takımların geçip geçmeme ihtimali bu transfere kesin sonuç kazandıracak. Siyah Beyazlılar oyuncunun menajerine de 2 milyon Euro'yu bulan bir ödeme teklifi ile bu transferde tüm öncelikleri almış durumda.





STOPER TRANSFERİ YİNE UĞRAŞTIRACAK





Stoper transferi ise Siyah Beyazlıları biraz daha uğraştıracak gibi. Listenin bir numarasında yer alan Cruzerio'lu Manoel Messias için ilk tekliflerine ret cevabı alan transfer komitesi Brezilyalı oyuncu için girişimlerini sürdürmeye devam edecek. Ancak Brezilya da oynayan bir çok oyuncuda olduğu gibi Messias'ın da bonservisinin 3' bölünmüş olması bu transferin olma ihtimalini fazlasıyla düşük kılıyor.





Listedeki bir diğer isim olan Shaktar Donetskli Yaroslav Rakitsky için de Ukrayna'dan oldukça yüksek bir bonservis talebi alan yönetim 2 yıldır stoper transferinde yaşanan sıkıntıları da göz önünde bulundurarak istenen 7-8 milyon Euro'yu ödeyip ödememeyi tartışıyor. Oyuncu için şu an Ukrayna ekibine önce kiralama ve UEFA denetimin kalkacağı yaz transfer döneminde satın alma için teklif sunulmuş durumda.





Beşiktaş'ın stoper transferi için gündemine gelen son isim ise yine Zapata oldu.





2 sezondur Beşiktaş'ın sürekli gündemine gelen ancak Milan'da kalmayı tercih eden Kolombiyalı stoper için yeniden girişimde bulunma kararı alan transfer komitesi, oyuncunun Milan'da hiç şans bulamamasını koz olarak kullanma amacında.



