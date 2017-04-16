İşte Beşiktaş-Lyon maçının bilet fiyatları!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'de Vodafone Arena'da Fransa temsilcisi O. Lyon ile karşı karşıya gelecek. Lyon karşılaşmasına bilet satın almak isteyen Beşiktaş taraftarları, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi ve www.passo.com.tr internet portalından, N'Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilirler.
Passolig kartı olup kartı henüz eline ulaşmayan taraftarlar, O. Lyon karşılaşmasına bilet satın almaları durumunda tek seferlik geçiş kartlarını Vodafone Arena bilet satış gişesinden teslim alabileceklerdir.
Vodafone Arena bilet gişesi haftanın her günü 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
BİLET FİYATLARI
Kategori 1 : 400TL
Kategori 2 : 375TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 150TL
Kategori 8 : 140TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL