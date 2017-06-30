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İşte Belhanda’nın alacağı ücret

Galatasaray, Younes Belhanda’nın transferi için kulübü Dinamo Kiev’e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Oyuncuya ise yıllık 3 milyon 350 bin euro ödenecek.

30 Haziran 2017 Cuma 12:58
İşte Belhanda’nın alacağı ücret

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Youns Belhanda ve kulübü FC Dynamo Kyiv ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum 2.000.000 Euro (net) olmak üzere,

Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500.000 Euro net

Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net

Futbolcunun forma giyeceği her bir yirmi beşinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti

Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir. Kulübümüzün, oyuncunun görev aldığı maçlarda kazanacağı her 25 puan sonrası ekstra 100.000 Euro prim ödemesi yapılacaktır."

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 12:58
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