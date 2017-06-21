İşte Batı vahşeti: Okyanusu kana buladılar!

HABER MERKEZİ - Yerel balıkçıların kanlı ritüelinde yüzlerce balina katledildi. Her yıl Danimarka kıyılarında göç eden pilot balinalara yönelik ‘zevk’ için gerçekleştirilen av yine korkunç sahnelere neden oldu. Bir kısmı çocuklardan oluşan kana susamış avcılar, kıyı çevresi boyunca yüzmeye zorlanan balinaları denize dalarak bıçak yağmuruna tuttu. Kaçacak yeri olmayan onlarca balina feci şekilde katledildi. Batılı kamuoyu, Hristiyanların kanlı ritüelini önleyici hiçbir girişimde bulunmayarak hayvan katliamına yine seyirci kaldı. Her yıl İspanya, Norveç ve Kanada’da zevk uğruna gerçekleştirilen fok ve boğa vahşetine karşı da sessizliğe bürünen Batı, Müslümanların kurban ibadetini ise mânâsından uzaklaştırarak sürekli ‘kan’ üzerinden yorumluyor.